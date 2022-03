Pallavolo, serie B maschile

Conferme e punti salvezza. Le cercano rispettivamente la Volo Saber Palermo che riceve al PalaOreto il Papiro Fiumefreddo ed il Partinico di scena a Cinquefrondi per la ventesima giornata del girone M del campionato nazionale di serie B maschile di pallavolo.

Volo Saber a caccia del poker

La squadra neroverde, in serie positiva da tre giornate consecutive, punta al poker per avvicinarsi ulteriormente alle zone più nobili e tranquille della classifica. Il momento buono è iniziato in casa con la vicecapolista Lamezia, è proseguito fuori dalle mura amiche con Gupe Catania ed a Partinico. La classifica inquadra i neroverdi in settima posizione a quota 22 punti. Ma, rispetto alle dirette contendenti, Gruessner e compagni devono ancora recuperare la sfida interna con la Volley Catania.

Domani, sabato 12 marzo alle 18, il match del PalaOreto di via Santa Maria di Gesù a Palermo sarà arbitrato da Giuseppina Oriolo e Madalina Chiriac (C.R. Veneto). L’ingresso al palazzetto è libero e l’accesso è consentito solamente ai possessori di green pass rafforzato.

Tour de force per la Volo Saber

Ed è la prima tappa di un tour de force che deve servire ai palermitani per cercare di raccogliere punti in classifica. Dopo questo match, infatti, la Volo Saber giocherà con la Volley Catania (mercoledì 16 marzo) e sabato 19 marzo col Vibo Valentia

La vigilia racconta di una gara ardua contro la Costa Dolci Papiro Fiumefreddo, terza forza del campionato. Fiumefreddo, con 29 punti all’attivo, ha disputato una gara in più rispetto alla Volo ma ha dimostrato sul campo di meritare l’attuale graduatoria. All’andata gli etnei s’imposero per 3-1 su Palermo, grazie alle prestazioni altisonanti di Nicotra, Di Franco, Testa ma soprattutto Chiesa.

Lombardo “Fiumefreddo è una signora squadra”

“Fiumefreddo è una signora squadra, noi stiamo attraversando un buon periodo di forma come testimoniano le tre vittorie consecutive. Venderemo cara la pelle, ci crediamo ed il nostro campo ci ha dato tante soddisfazioni, non ultima la vittoria interna con Lamezia. Colgo l’occasione per fare un appello agli appassionati di sostenerci attivamente al Palaoreto”, afferma lo schiacciatore palermitano Marco Lombardo.

“Siamo consapevoli che il mese di aprile ci metterà di fronte a compagini ben più esperte della nostra, sebbene siano alla nostra portata. Saranno gare difficili, proprio per questo è indispensabile racimolare il più possibile dai prossimi tre impegni in calendario”, conclude Lombardo.

All’andata il Papiro Fiumefreddo si impose in casa per 3 set ad 1 al termine di un match iniziato bene per il sestetto palermitano che vinse la prima frazione ai vantaggi. Poi emersero i padroni di casa.

Partinico a Cinquefrondi per punti salvezza

Cerca pesanti punti salvezza, invece, il Partinico. La squadra allenata da Franco Lunetto, dopo aver perso in 4 set in casa il derby palermitano con la Volo Saber cerca il anche il riscatto nella tana del Cinquefrondi. I calabresi precedono i neroverdi in classifica di una posizione ma anche di sei punti ed hanno anche disputato una partita in meno. La sfida si giocherà domani, sabato 12 marzo, alle 18 agli ordini dei signori Cupello e Morello.

La posta in palio è importante perché permetterebbe al Partinico di blindare la sua posizione, appena al di là della zona retrocessione ed evitare il possibile ritorno delle altre contendenti per la salvezza. La sfida di andata sorrise al Partinico che vinse 3-1 interrompendo una striscia di sei ko di fila.