Pallavolo, serie B maschile, palermitani al settimo posto

Continua la striscia positiva della Volo Saber che a Montelepre batte 3-1 il Partinico nella diciannovesima giornata del girone M del campionato di serie B2. La terza vittoria consecutiva permette ai neroverdi allenati da Nicola Ferro di approdare in settima posizione. Sono ben 15 i punti di vantaggio rispetto alla zona calda. La Saber bissa il punteggio di 3-1 della sfida di andata che si giocò ad inizio ottobre scorso. Anche allora, i palermitani venivano da due successi di fila e conquistarono il tris.

Festeggiati al meglio i 40 anni della Volo Saber

Volo Saber festeggia al meglio i 40 anni di attività con un risultato che avvicina sempre più la squadra del presidente Giorgio Locanto alle zone nobili della classifica. La quarta piazza dista appena due punti anche se la Paomar Siracusa ha giocato un match in meno rispetto ai palermitani.

Partinico rimane lontana dalla zona calda

I padroni di casa del Partinico, invece, rimangono in nona posizione, ai margini della zona pericolo e con 7 punti in più rispetto alla Volley Catania che ha due partite in meno. Non c’è dubbio che il sestetto allenato da Franco Lunetto dovrà faticare per ottenere la salvezza. Gli scontri diretti con le altre pretendenti saranno decisivi.

Volo Saber parte bene, ma Partinico risponde

Il risultato ed i punti ottenuti rimangono la nota positiva della giornata, mentre non ha brillato il gioco.

Dopo un primo set a senso unico e conquistato a mani basse da parte di Simanella e compagni (16-25), la Volo Saber crogiola sugli allori sprecando tante occasioni per chiudere la pratica in scioltezza. Nel secondo parziale, sul 16-21, i palermitani si fermano dando modo ai padroni di casa di rientrare in partita (23-23) e ribaltare in modo prodigioso il set chiuso ai vantaggi conquistando il parziale col punteggio di 26-24.

C’era il pericolo di rievocare i fantasmi del passato e i blocchi mentali vissuti durante il girone d’andata, ma per fortuna Blanco e Lombardo hanno raddrizzato il quadro d’insieme capitalizzando i set a seguire e traghettando la squadra alla vittoria finale.

La squadra di Ferro convince nel terzo set

Terzo set più convincente per la squadra di Ferro. Ricezione e difesa trovano conforto nelle percentuali di positività, anche grazie all’ingresso di Giuseppe Ferro. Il gioco degli ospiti diviene più fluido ed energico ed a giovarne sono soprattutto i centrali Banaouas ed il solito capitan Blanco sul 14-18. Questa volta la gestione del vantaggio è una pratica abbordabile, ed infatti Banaouas e la battuta insidiosa di Ferro chiudono la frazione di gioco sul 21-25 che vale il 2 a 1 per Palermo in termini di set.

Partinico ci prova, ma Volo vince la sfida

Di Salvo e Vescovo non si arrendono, così come l’attento Raneli a muro che regala un brutto quarto d’ora agli avversari. Sul 9-5 Nicola Ferro chiama time-out. Gruessner rientra in partita, annulla il break dei locali portando il parziale sul 9-9 ed insieme a Lombardo spinge sull’acceleratore (12-14). Il vantaggio diventa di tre lunghezze con la diagonale strettissima dell’opposto italo-tedesco (17-20).

Gallo insiste sul gioco di banda e la fotografia di Lombardo galvanizza il sestetto neroverde che vola sul 18-21.

Partinico è orfano di La Rosa, ma non certamente di Garofalo che con i suoi assoli anche da seconda linea richiama all’ordine e mette timore agli avversari riportandosi sotto di un punto sul 20-21. Russo insiste sulla sua bocca di fuoco principale che, fortuna per Palermo, spegne il fluido con due errori consecutivi in attacco (20-23). La Volo Saber riprende fiato e coraggio: Lombardo da posto quattro chiude in modo perentorio i giochi (21-25).

Ferro “Prendiamo di buono i tre punti”

Nicola Ferro, allenatore della Volo Saber Palermo non è pienamente soddisfatto della prestazione dei suoi. “Prendiamo di buono – sottolinea – i tre punti che fanno classifica e ci consentono di stabilizzarci in una posizione di tranquillità. Una gara in cui non siamo riusciti a concretizzare nel momento giusto, mi riferisco al secondo set ed alla mala amministrazione del vantaggio che avevamo raggiunto (16-21, ndr). Tanti errori gratuiti, l’importante è avere raggiunto l’obiettivo che c’eravamo prefissati alla vigilia”.

Tabellino, Gruessner sigla 26 punti per la Volo Saber

Mam Provenzano Partinico – Volo Saber Palermo 1-3

Parziali: 16-25; 26-24; 21-25 e 21-25

Mam Provenzano Partinico: Puleo, Vescovo 7, Valenti, Timpa 9, Garofalo 13, Di Salvo 18, Raneli L., Raneli G. 4, Russo, Alaimo (L), La Rosa ne. Allenatore: Franco Lunetto.

Volo Saber Palermo: Blanco 14, Ferro G. 3, Gallo 1, Gruessner 26, Banaouas 9, Simanella A. 9, Lombardo 15, Simanella G. 1, Sibani, Sutera (L1), Runfola (L2) ne. Allenatore: Nicola Ferro.

Arbitri: Andrea Caronna di Palermo e Vincenzo Emma di Pietraperzia.

Serie B1 femminile, Terrasini senza problemi con Cutrofiano

Tutto facile nel girone F della serie B1 femminile per il Terrasini. Le dragonesse hanno battuto in 3 rapidi set il Cutrofiano, fanalino di coda. I parziali non lasciano troppo spazio ai commenti: 25-8; 25-12 e 25-10. Pugliesi sempre ferme al palo a quota zero e senza nemmeno un set vinto. La matricola palermitana, invece, continua a sperare nella salvezza.

Il successo vale il settimo posto provvisorio con 19 punti in 14 match giocati. Il Palmi, ottavo, ha due punti in meno ma anche una partita in meno.

La nona posizione, che rappresenta l’inizio della zona calda, dista tre lunghezze ed è occupata dal San Salvatore Telesino che però ha disputato due incontri in meno.

Serie B2 femminile, Trinca Caffè vince il derby con la MedTrade

La Trinca Caffè Palermo vince il derby stracittadino espugnando in quattro set Sferracavallo ed avendo ragione di una rigenerata MedTrade Volley. Questi i parziali: 10-25 25-23 16-25 14-25.

Per le rosanero si tratta della 13ma vittoria in altrettante partite nel girone P della quarta serie nazionale. La squadra di Tommaso Pirrotta guida il girone con 37 punti frutto di 11 vittorie “piene”, ovvero prima del quinto set, e due affermazioni al tie-break. Quattro in più rispetto al Traina Caltanissetta che ha anche disputato una partita in più.

La MedTrade, dopo tre vittorie di fila, rimane a quota 9 ma la salvezza è fattibilissima nonostante la penultima posizione a tre lunghezze dalla zona salvezza.

La Com.Fer, invece, si conferma cenerentola del girone perdendo in casa 3-0 (23-25; 21-25 e 23-25) con lo Zafferana. Le ragazze guidate da Renato Ciappa sono ferme con 4 punti in fondo alla classifica.