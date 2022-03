Pallavolo, serie B maschile

Un derby che mette in palio la tranquillità, se non altro nell’immediato, in classifica. Ma anche più fiducia per il proseguimento della stagione. Questo ed altro nel derby palermitano tra Partinico e Volo Saber che si disputerà domani, 6 marzo alle 17, al centro sportivo Don Pino Puglisi di Montelepre per l’ottava giornata di ritorno del girone M del campionato nazionale di serie B maschile di pallavolo. L’incontro sarà arbitrato da Andrea Caronna di Palermo e Vincenzo Emma di Pietraperzia.

La partita sarà trasmessa sulle pagine Facebook della Mam Provenzano Partinico e Volo Saber Palermo a partire dalle 16.50.

Due squadre reduci da vittorie

Si preannuncia un derby caldo, come è anche normale che sia. Entrambe le formazioni sono reduci da successi anche se la Volo Saber non ha giocato la scorsa settimana perché la Volley Catania ha avuto problemi legati al Covid ed ha festeggiato i 40 anni della società presieduta da Giorgio Locanto. Tuttavia, la squadra di Nicola Ferro ha avuto un febbraio soddisfacente con due vittorie importanti ai danni di Lamezia e, due settimane fa, Gupe Catania.

Il Partinico di Franco Lunetto ha conquistato tre punti pesantissimi in chiave salvezza con sempre con la Gupe Catania in uno scontro diretto vinto per 3 set ad 1. Risultato che ha permesso ai neroverdi di staccare in classifica gli etnei di 7 lunghezze allontanandosi a gambe levate dalla zona rossa ma rimanendo, comunque, una posizione sopra.

Palermo e Partinico si distanziano in classifica di 5 lunghezze con la Saber ottava a quota 19 e padroni di casa noni con 14 punti. Fattore campo punto forte della squadra di Lunetto che ha ottenuto 4 dei 5 successi stagionali davanti al pubblico amico. I lupi nella loro tana sono particolarmente temibili. All’andata la Volo Saber vinse 3-1.

Partinico-Volo Saber, sfida tra ex

Gara degli ex, da un lato e dall’altro. Giuseppe La Rosa, Riccardo Garofalo e Fulvio Russo sono vecchie conoscenze della Volo. Così come i fratelli Andrea e Gianluigi Simanella, che l’anno scorso militavano nel Partinico. I padroni di casa potranno contare sugli attacchi dell’opposto palermitano Andrea Di Salvo e del centrale Fausto Timpa.

Gruessner (Volo Saber), “Siamo carichi”

L’opposto italotedesco Fabian Gruessner della Volo Saber motiva i suoi a poche ore dall’incontro. “Siamo carichi per affrontare questa partita – dice – che, a prescindere dalla classifica, è sempre un derby e come tale assume sempre un rilievo diverso. Noi giochiamo per portare i tre punti in cascina, poi è il campo a dare i verdetti. Con Partinico? È sempre una trepidante attesa ed un piacere rigiocare soprattutto con degli amici e vecchi compagni, più che avversari. L’unica stortura del periodo è quella di avere interrotto (il rinvio del match con Volley Catania di sabato scorso) il momento favorevole a causa delle continue interruzioni dovute alle influenze o alle positività da Covid”.

Serie B1 femminile, Terrasini riceve fanalino di coda Cutrofiano

Sulla carta è un’occasione ghiotta per il Terrasini che è a caccia di punti salvezza. Oggi alle 16 alla Struttura Geodetica la matricola allenata da Enzo D’Accardi ospiterà il Cutrofiano Lecce, fanalino di coda del girone F della serie B1, per l’ottava di ritorno.

Le dragonesse, quartultime con 16 punti dopo 13 partite giocate, avranno di fronte una squadra che non ha mai vinto e non ha conquistato neppure né un punto, né un set. Pronostico pende a favore delle palermitane che lottano per evitare la retrocessione. Il match sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook del club presieduto da Tony Mancino.

Serie B2 femminile, c’è il derby tra MedTrade e Caffè Trinca

Domenica alle 17.30 all’oratorio Ss. Cosma e Damiano di Sferracavallo si disputerà la sfida stracittadina tra la MedTrade Volley Palermo ed il Caffè Trinca Palermo della 16ma giornata del girone P del campionato nazionale di serie B2 femminile di pallavolo. Di fronte due squadre in forma. Le gialloblu allenate da Linda Troiano si sono ritrovate e grazie a tre vittorie consecutive ai danni di Comiso, Zafferana e Com.Fer, hanno rilanciato le loro ambizioni di salvezza che adesso non è una chimera. Le rosanero del tecnico Tommaso Pirrotta, invece, sono a caccia del 13. Il Caffè Trinca è capolista del girone P con 34 punti, frutto di 12 vittorie consecutive (10 di queste prima del tie-break) e sono favorite per una nuova affermazione.

Prima del match, la MedTrade Volley Palermo assieme l’associazione Medullolesi del capoluogo siciliano ha organizzato una raccolta di beni di prima necessità da destinare alle popolazioni ucraine che stanno subendo l’invasione militare russa e gli effetti devastanti di una guerra assurda.

Com.Fer all’esame Zafferana

La sfida con lo Zafferana per la Com.Fer può essere una delle ultime chiamate per la salvezza. Le ragazze allenate da Renato Ciappa, ultime con 4 punti, giocano oggi alle 18.30 all’Ic Cruillas (Plesso Mendelssohn) con l’obiettivo di tornare al successo. Finora solo una vittoria per le palermitane (nel derby di andata con la MedTrade) ed un punto conquistato al tie-break perso proprio con le etnee che però distano 8 lunghezze.

MedTrade Volley Palermo organizza assieme l’associazione Medullolesi del capoluogo siciliano, una raccolta di beni di prima necessità da destinare alle popolazioni ucraine che stanno subendo l’invasione militare russa e gli effetti devastanti di una guerra assurda.