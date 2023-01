Pallavolo maschile serie B, tre punti per rimanere in scia alla zona play off

Operazione riscatto. Dopo l’amara e pesante sconfitta casalinga in tre set contro l’Universal Viagrande (primo ko al Palaoreto della stagione), che è costata alla Re Borbone Saber Palermo la seconda posizione in classifica, la squadra allenata da Nicola Ferro sarà impegnata domenica 15 dicembre (domani) sul parquet dell’Aquila Bronte.

Il match valido per la seconda giornata di ritorno del girone I della serie B di pallavolo maschile mette in palio tre punti importanti. I biancoverdi, adesso terzi in graduatoria, hanno l’obbligo di vincere per non perdere contatto dalla seconda posizione occupata dal Viagrande che permette la qualificazione ai play off per l’accesso alla A3.

Serve una prestazione convincente ed un cambio di marcia rispetto a quanto mostrato la settimana scorsa.

L’Aquila Bronte, società storica nel panorama del volley siciliano, occupa la settima posizione in graduatoria con 14 punti (appena 5 sotto i biancoverdi) ed è reduce da un turno di riposo: un avversario scorbutico che dovrà essere affrontato con la massima concentrazione e quel carattere che la Re Borbone Saber Palermo ha smarrito contro il Viagrande.

Ferro “Vincere per sperare ancora”

tecnico della Re Borbone Saber Palermo Nicola Ferro parla alla vigilia del match di domani

“Dimentichiamo il 3-0 dell’andata – spiega – perché a Bronte sarà dura. Loro stavolta saranno al completo e dovremo stare attenti soprattutto alle qualità dell’opposto Scuffia, un giocatore di categoria superiore. La squadra si è allenata bene, anche se il morale non è al massimo dopo la sconfitta col Viagrande. Ma se vogliamo coltivare ancora velleità non possiamo che puntare al risultato pieno”.

Locanto “Match pieno di insidie”

“A Bronte – dice Giorgio Locanto, presidente della Re Borbone Saber Palermo – ci attende una partita insidiosa. La squadra catanese possiede un organico compatto e in casa sa trasformarsi rispetto alle prestazioni esterne. Il brutto scivolone di sabato scorso certamente ha pesato sul nostro morale, oltre che sulla classifica, ma mi auguro che la squadra sappia ricompattarsi e rilanciarsi. C’è bisogno di reagire, di ritrovare il nostro gioco e lo spirito di gruppo per riprendere la strada interrotta bruscamente dopo sei vittorie consecutive con le quali avevamo chiuso il girone di andata”.

Il programma del tredicesimo turno

Il programma della 13a giornata: Callipo Vibo Valentia-Paomar Siracusa; Aquila Bronte-Re Borbone Saber Palermo; Raffaele Lamezia-Papiro Fiumefreddo; Universal Viagrande-Sicily Villafranca Tirrena. Riposano: Cinquefrondi e Letojanni.

La classifica, Re Borbone Saber Palermo terza

La classifica: Letojanni 30 punti; Universal Viagrande 22; Re Borbone Saber Palermo 19; Raffaele Lamezia, Cinquefrondi e Sicily Villafranca 16; Aquila Bronte 14; Paomar Siracusa 8; Papiro Fiumefreddo 4; Callipo Vibo Valentia 2.