Pallavolo maschile serie B, i palermitani rimontano due set

Rimonta e vittoria al tie-break. La Re Borbone Saber Palermo passa dagli inferi al dolce sapore della vittoria acciuffando per i capelli un successo che sembrava perduto. La squadra allenata da Nicola Ferro ha superato 3-2 a Saponara il Sicily Villafranca Tirrena con i parziali di 25-17; 25-21; 25-27; 21-25 e 9-15 nella diciottesima giornata del girone I del campionato nazionale di pallavolo maschile.

Due punti per i palermitani che però si allontanano dalla zona play off adesso distante 3 lunghezze. A tre sfide dalla conclusione della regular season, tutto è ancora possibile a condizione che i biancoverdi battano il Lamezia il 25 marzo sperando anche che il Viagrande perda qualche punto tra Bronte e Letojanni.

Quarta vittoria di fila col brivido

La quarta vittoria consecutiva, sul parquet di Saponara, è però arrivata tra mille affanni. Una rimonta dallo 0-2 che sembrava una condanna.

Il sestetto di Nicola Ferro, invece, ha ritrovato l’orgoglio e il gioco ad un passo dal baratro. La svolta arriva nel terzo set. Un piccolo grande miracolo quando i messinesi conducevano largamente per 18-11 e l’infortunio di capitan Giovanni Blanco lasciava pochissimo spazio alle speranze.

Nel momento peggiore la squadra si è ricompattata. Le “seconde linee” della Re Borbone Sabar Palermo hanno compiuto l’impresa. Agganciata la Sicily sul 23-23, i biancoverdi hanno allungato e vinto il set ai vantaggi sul 27-25. Da qui in poi la strada è andata in discesa: 25-21 nel quarto parziale e dominio completo al tie-break chiuso 15-9, quando la squadra di casa – che già all’andata a Palermo si era arresa per 3-2 – ha ammainato la bandiera.

Fuori anche Fabian Gruessner, non al meglio della condizione, sono state le bordate di Nicola Atria (a segno con 24 punti), la ricezione di Ferro, le giocate in attacco e a muro di M’hamed Banaouas e gli aces di Richard Opoku a ribaltare la partita.

Ferro “Bellissima reazione nel momento peggiore”

L’allenatore Nicola Ferro commenta la partita: “Per due set e mezzo non siamo scesi in campo, collezionando errori su errori. Loro giocavano tranquilli, pur avendo perso per strada il tecnico Valerio Vermiglio, mentre noi eravamo completamente assenti. Sul 18-11 del terzo set la metamorfosi, un contraccolpo psicologico proprio quando stavamo perdendo tutto. Ho cambiato volto alla squadra e non c’è stata più partita, una bellissima reazione soprattutto da parte di chi ha giocato meno”.

E poi parla del campo di gioco: “Non si tratta di un alibi, ma la Palestra Comunale di Saponara non può essere omologata per le gare di un campionato nazionale: è troppo piccola e si scivolava continuamente. Ma per gli arbitri era tutto regolare. Poche settimane fa, invece, la partita con il Cinquefrondi è stata spostata in un altro impianto: bisogna farlo anche domenica. Abbiamo perso un punto, ma in classifica cambia poco: dobbiamo vincere sempre per continuare a sperare”.

Locanto “Rammarico per il punto perso ma rimaniamo in corsa”

Il presidente Giorgio Locanto: “Una giornata storta, condizionata dalla mancanza di carattere, voglia e cattiveria mostrata dalla squadra nella prima parte del match. E dispiace per l’infortunio occorso a Blanco, che però appare meno grave del previsto tanto che il nostro capitano dovrebbe rientrare per le ultime due partite dalla stagione. La nota positiva è l’entusiasmo messo in campo dai nostri giovani, sono stati loro a ribaltare la partita e a giocare con grinta e determinazione”.

Il massimo dirigente prosegue: “I due punti conquistati sul campo del Villafranca Tirrena, anche se c’è il rammarico per non avere fatto bottino pieno, ci tengono ancora in corsa per i play-off. Dobbiamo continuare a crederci, anche se bisogna confidare sulle disgrazie altrui. Sarà un finale di campionato emozionante e aperto ad ogni soluzione. Facciamoci trovare pronti e concentrati, vinciamo le ultime tre partite che rimangono, soprattutto quella con il Raffaele Lamezia, e poi faremo i conti”.

Sicily Villafranca Tirrena-Re Borbone Saber Palermo, il tabellino

Sicily Villafranca Tirrena-Re Borbone Saber Palermo 2-3

Parziali set: 25-17, 25-21, 25-27, 21-25, 9-15

Sicily Villafranca Tirrena: De Francesco, Schipilliti, Germanà, Schifilliti 5, Arena 8, Corso, Rizzo 5, Sulfaro, Mazza 19, Princiotta 14, Pugliatti 19, Mastronardo 1, Cucca 1. Allenatore Tino Santacaterina.

Re Borbone Saber Palermo: Sutera, Blanco 4, Donato, Ferro 3, Gruessner 11, Brucia, A. Simanella 6, Lombardo 10, Galia 2, Giordano, Opoku 6, G. Simanella 1, Atria 24, Banaouas 9. Allenatore Nicola Ferro.

Arbitri: Mirko Crucitti e Stefano Adornato

Risultati e classifica, Re Borbone Saber quarta

I risultati della 18ma giornata: Callipo Vibo Valentia-Universal Viagrande 0-3; Sicily Villafranca Tirrena-Re Borbone Saber Palermo 2-3; Raffaele Lamezia-Letojanni 3-0; Cinquefrondi-Aquila Bronte 3-2. Hanno riposato: Papiro Fiumefreddo e Paomar Siracusa.

La classifica: Letojanni 37 punti; Universal Viagrande e Raffaele Lamezia 33; Re Borbone Saber Palermo 30; Aquila Bronte 24; Cinquefrondi 22; Sicily Villafranca Tirrena e Paomar Siracusa 17; Papiro Fiumefreddo 4; Callipo Vibo Valentia 2.

Il prossimo turno (11-12 marzo): Aquila-Bronte-Universal Viagrande; Sicily Villafranca Tirrena-Papiro Fiumefreddo; Letojanni-Cinquefrondi; Paomar Siracusa-Raffaele Lamezia; Re Borbone Saber Palermo-Callipo Vibo Valentia.