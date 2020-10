La nota congiunta delle due società siciliane

Calcio Catania e Palermo Football Club hanno incontrato oggi, lunedì 5 ottobre, Manlio Messina, assessore allo Sport, al Turismo e allo Spettacolo della Regione Siciliana.

Lo hanno comunicato, in una congiunta, le due società sportive di calcio, impegnate entrambe nel girone della Serie C, che hanno chiesto l’apertura degli stadi al pubblico, impegnandosi a garantire il rispetto delle misure anti Covid-19. L’incontro è avvenuto a Catania.

Nella nota si legge: «Nella speranza comune di poter vivere presto la gioia del ritorno dei tifosi sugli spalti, Calcio Catania e Palermo Football Club hanno incontrato oggi Manlio Messina, assessore allo Sport, al Turismo e allo Spettacolo della Regione Siciliana».

E ancora: «Nico Le Mura, amministratore unico del club etneo, ha dapprima accolto a Torre del Grifo il presidente del Palermo Dario Mirri. D’intesa tra i massimi rappresentanti dei due club e con il consigliere di amministrazione SIGI Nuccio La Ferlita, sono state definite richieste urgenti e principali, avanzate al governo regionale nel corso del successivo incontro: riapertura parziale degli stadi, compatibile con l’emergenza epidemiologica in corso, e misure di sostegno alle società sportive professionistiche, alle prese in questa fase con introiti drasticamente ridotti se non addirittura azzerati. Catania e Palermo al lavoro, insieme, per i tifosi siciliani».