Da Ringer ad Aouani e Crippa, i primi nomi del Giro podistico di Castelbuono 2023

Edoardo Ullo di

08/07/2023

Conto alla rovescia per il Giro podistico internazionale di Castelbuono 2023 che – come da tradizione – si correrà il 26 luglio per Sant’Anna, patrona del centro madonita in provincia di Palermo.

Ed arrivano i primi nomi dei partecipanti all’edizione numero 97 della kermesse podistica più antica d’Europa. Il presidente del comitato organizzatore, Antonio Castiglia, svela i protagonisti. Nei prossimi giorni svelerà anche il cast delle gazzelle africane.

Ringer, Aouani e Crippa tra i presenti

Il parterre si presenta già ricco di nomi importanti. Ai nastri di partenza è annunciato il tedesco Richard Ringer, campione europeo di maratona in carica, sarà il capofila maschile forte del 2h10’21” con cui si è imposto la scorsa estate a Monaco di Baviera.

Questa primavera, sempre in Germania ad Amburgo, ha notevolmente migliorato il suo personale di maratona portandolo a 2h08.08.

A lanciare il guanto di sfida da parte dei colori azzurri sarà Iliass Aouani (Fiamme Azzurre) primatista italiano di maratona con 2h07’16” con innumerevoli titoli italiani sulle varie specialità del mezzofondo e fondo. Aouani cerca il successo a Castelbuono dopo il secondo posto nella passata edizione del Giro.

Un ottimo trio di maratoneti azzurri nobiliterà la gara castelbuonese con l’ex campione europeo Daniele Meucci (Esercito), e con gli azzurri Nekagenet Crippa (Esercito) e Daniele D’Onofrio (Fiamme Oro). Crippa ha chiuso al terzo posto nel 2021.

Grandi nomi anche dalla Gran Bretagna con Emile Cairess, che, dopo una brillante e veloce carriera in pista, la scorsa primavera alla London Marathon ha debuttato sulla distanza dei 42km e 195 metri concludendo con un ottimo 2h08’03”.

Con lui, arriverà anche l’altro britannico Marc Scott, con personali di 13’05” e 27’10” sui 5000m e 10000m: Scott sta lentamente spostando le sue mire verso la strada e siamo sicuri che sarà un protagonista in piazza Margherita il giorno di Sant’Anna.

Dai Paesi Bassi, sarà a Castelbuono anche il maratoneta olandese Bjorn Koreman forte del personale di 2h10’23” sulla distanza. Esistono quindi tutte le premesse per una gara spettacolare ed emozionante come sempre a Castelbuono: livello europeo veramente stellare come non mai.