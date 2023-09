Pallamano serie A Gold, i bluarancio si impongono 28-22

Sorride la Teamnetwork Albatro che batte 28-22 la Raimond Ego Sassari e davanti al pubblico amico della Palestra Acradina Pino Corso fa suo il derby delle isole nel match valido per la seconda giornata della serie A Gold di pallamano maschile.

La squadra di Pucho Jung conquista i primi due punti stagionali e si riscatta dopo la sconfitta di sette giorni fa a Cassano Magnago.

Avvio favorevole a Sassari

Nel primo tempo Sassari gioca più sciolta e riesce ad allungare sul +5 alla metà del parziale. Partita che sembra instradata grazie anche a qualche minuto di black out dei padroni di casa. Gli ospiti sfruttano al meglio alcune superiorità e reggono fino a pochi minuti dalla sirena.

Prepotente arriva, infatti, la reazione dei blu arancio di casa che, sul suono dei 30 minuti, insaccano il gol del momentaneo pareggio.

L’Albatro alza ritmo nella ripresa

Nella ripresa la Teamnetwork Albatro alza l’intensità e, soprattutto, il muro difensivo davanti alla propria porta.

Manojlovic e compagni cozzano contro la difesa stretta del sette siracusano. Quando riescono a trovare lo spazio per il tiro incocciano le mani di Pedro Hermones.

Partita che si chiude a 5 minuti dalla fine con gli ospiti che appaiono incapaci di qualsiasi reazione e Teamnetwork Albatro che, accompagnata dai tanti tifosi arrivati adesso, va a conquistare i primi punti di questa nuova stagione.

Zungri “Abbiamo lavorato per evitare gli errori dell’esordio”

“Una vittoria importante per noi – commenta secco Juan Ignacio Zungri – Abbiamo lavorato tanto in settimana per riparare agli errori contro Cassano. In casa dovevamo vincere. Nel secondo tempo abbiamo fatto una grande difesa e senza difesa non si vince nessuna partita – conclude il centrale siracusano – Noi vogliamo vincere e lavoriamo forte per questo”.

Il tecnico del Sassari “Troppi errori nostri ed arbitraggio disastroso”

Grande delusione in casa Sassari con coach Zupo Azanza che fa si complimenta con gli avversari, ammette qualche errore di troppo nella ripresa e definisce “disastroso” l’arbitraggio nel secondo tempo.

“Troppi errori che ci hanno sicuramente penalizzato – commenta – alcuni di questi sono veramente incomprensibili. Noi abbiamo sicuramente affrontato male la ripresa e abbiamo fatto soltanto 7 reti – conclude Zupo – Per raggiungere i play off bisogna giocare bene e vincere proprio queste partite, non bisogna soltanto pensare alle squadre considerate d’élite. Brava Siracusa per questi punti”.

Teamnetwork Albatro-Raimond Ego Sassari, il tabellino

Teamnetwork Albatro-Raimond Ego Sassari 28-22

Primo tempo: 15-15

Teamnetwork Albatro: Souto Cueto 7, Eyebe 1, Marino 3, Sciorsci, Mantisi, Zungri 6, Pauloni 8, Calvo 1, Vinci 1, Martelli, Burgio, Nemeth 1, Murga, Hermones. Allenatore Pucho Jung.

Raimond Ego Sassari: Pavani 1, Aldini, Nardin 6, Mura, Malandrin 4, Delogu, Halilkovic 2, Bomboi, Pintori, Gomes 3, Sampaolo, Manojlovic 4, Brzic, Vranac 2. Allenatore Francisco Azanza.

Arbitri: Fabio Bocchieri e Nicola Scavone

Serie A Gold, i risultati della seconda giornata

Bressanone – Pressano 31-24

Teamnetwork Albatro – Raimond Ego Sassari 28-22

Secchia Rubiera – Cassano Magnago 20-32

Macagi Cingoli – Bolzano 28-30

Carpi – Sidea Group Junior Fasano 31-32

Conversano – Sparer Eppan 39-31

Alperia Black Devils – Trieste rinviata al 4 ottobre

Classifica dopo la seconda giornata

Bressanone, Cassano Magnago, Conversano e Sidea Gropu Junior Fasano 4 punti; Raimond Ego Sassari, Teamnetwork Albatro e Bolzano* 2; Pressano e Secchia Rubiera 1; Alperia Black Devils**, Macagi Cingoli, Trieste*, Carpi e Sparer Eppan 0.

Bolzano e Trieste 1 partita in meno

Alperia Red Devils 2 partite in meno