Pallamano maschile serie A Gold, la squadra di Jung cerca i primi punti

Esordio casalingo con derby delle Isole per la Teamnetwork Albatro. Sabato 16 settembre la squadra allenata da Pucho Jung riceve alla Palestra Acradina Pino Corso la forte Raimond Sassari per la seconda giornata di andata del campionato di serie A Gold di pallamano maschile. Fischio di inizio alle 16.30 con diretta su PallamanoTv e Figh.it. Arbitrano Bocchieri e Nicola Scavone

Il sette siciliano cerca i primi punti dopo la sconfitta della settimana scorsa a Cassano Magnago. La formazione ospite invece è reduce dal netto successo sul Carpi.

Il tecnico di casa ha lavorato per tutta la settimana per rimediare a quello che non lo ha convinto molto all’esordio in campionato. Anche oggi, nella rifinitura, Pucho Jung ha insistito molto su schemi difensivi e velocità in ripartenza.

Jung “Partita difficile, dobbiamo migliorare in difesa”

“Dobbiamo affrontare una partita difficile, ma siamo i padroni di casa – dice il tecnico siracusano – Dobbiamo migliorare, soprattutto in difesa, per poter fare una bella partita e provare a vincere: niente di più. Abbiamo un buon potenziale e non vediamo l’ora di giocare. Una buona difesa ci consente di ripartire in contropiede e poter dire la nostra”.

“Prima di campionato” anche per l’inno che accompagnerà la Teamnetwork Albatro sulle note e il testo composti da Max Ricciardo.

Diretta su PallamanoTv

Il match sarà trasmesso in diretta, a partire dalle 16.30, sulla piattaforma PallamanoTc, in chiaro e gratuitamente. La piattaforma è raggiungibile al link federhandball.it/pallamanotvfigh. In parallelo, tutti gli incontri saranno visibili sul canale YouTube della Federhandball.

Serie A Gold, il programma della seconda giornata

Bressanone – Pressano 31-24, giocata il 2 settembre

Teamnetwork Albatro – Raimond Ego Sassari alle 16.30

Secchia Rubiera – Cassano Magnago alle 18

Macagi Cingoli – Bolzano alle 18

Carpi – Sidea Group Junior Fasano alle 19

Conversano – Sparer Eppan alle 19

Alperia Black Devils – Trieste rinviata al 4 ottobre

La classifica

Bressanone* 4 punti, Raimond Ego Sassari, Conversano, Cassano Magnago e Sidea Group Junior Fasano 2; Secchia Rubiera e Pressano* 1; Bolzano, Alberia Black Devils, Macagi Cingoli, Teamnetwork Albatro, Trieste, Sparer Eppan e Carpi 0.

Bressanone e Pressano una partita in più