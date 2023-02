Serie B, Sala rientra in gruppo

Il Palermo prepara la sfida alla capolista Frosinone di sabato 18 febbraio al Barbera, match clou della 25ma giornata del campionato di serie B. E se da un lato il numero dei biglietti cresce così come l’attesa per questo match dai tanti significati, c’è apprensione per Matteo Brunori. Il bomber rosanero si è fermato, in via precauzionale, in anticipo terminando la seduta di allenamento prima del resto della squadra.

Al momento non c’è un vero e proprio allarme. Se ne saprà di più nelle prossime ore.

Sempre presente in questa stagione

Matteo Brunori non ha mai mancato un appuntamento in questa stagione dove ha raccolto 24 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia totalizzando al momento 16 gol, 13 in B (suo record personale) e 3 in Coppa, tutte alla Reggiana nel turno preliminare. Finora è il calciatore di movimento che ha raccolto più minuti in campo se si esclude il portiere Mirko Pigliacelli. Ed anche nella scorsa stagione è praticamente stato sempre presente contribuendo con le sue 29 reti alla vittoria dei play off che sono valsi il salto di categoria al Palermo.

Complessivamente in una stagione e mezza ha segnato 45 gol in maglia rosanero sesto marcatore di tutti i tempi con i siciliani a tre reti da Gaetano Troja, a 6 da Luca Toni.

Tra i primi tre invece, Santiago Vernazza, 54 centri, Carlo Radice 62 e Fabrizio Miccoli, re dei bomber rosanero a quota 81.

Rientra Sala

Marco Sala, invece, ha lavorato in gruppo. Ieri aveva svolto lavoro differenziato che ad inizio settimana aveva avuto la febbre.

Verso Palermo-Frosinone, Lavoro della squadra a Boccadifalco

Nel pomeriggio è proseguita la preparazione del Palermo al Tenente Onorato di Boccadifalco. La squadra allenata da Eugenio Corini ha effettuato un’attivazione tecnica e sprint, una partita a tema e lavori specifici individuali.

Palermo-Frosinone, al barbera arbitra Ghersini

L’Aia ha diramato l’elenco delle designazioni. Palermo-Frosinone sarà diretta dall’arbitro Davide Ghersini, sezione di Genova, coadiuvato da Rossi e Garzelli. Quarto uomo Giordano, Al var Valeri, assistente al Var Peretti.