Roberto Insigne arriva al Palermo, c’è l’ufficialità

Edoardo Ullo di

12/07/2023

Colpo ad effetto per il Palermo. Dopo una lunga trattativa arriva l’ufficialità di Roberto Insigne. Per lui un accordo triennale. L’esterno offensivo arriva dal Frosinone e si lega ai colori rosanero a titolo definitivo fino al 30 giugno 2026. L’attaccante è già a Ronzone, località del Trentino Alto Adige dove la squadra siciliana sta svolgendo il ritiro, dove ha raggiunto i compagni ed è a disposizione del tecnico Eugenio Corini.

La scorsa stagione è stato tra i protagonisti della promozione dei laziali in serie A con 8 reti in 31 partite. Ritrova in rosanero anche Fabio Lucioni che è stato il primo acquisto ufficiale di questo calciomercato fin qui scoppiettante per il Palermo.

Quinto volto nuovo per il Palermo

Quinto colpo per il club di viale del Fante dopo, appunto, Lucioni, Aljosa Vasic, Leonardo Mancuso e Pietro Ceccaroni. Ma ancora non è finita. Rinaudo e Bigon stanno preparando altri arrivi. Prende, dunque, sempre più forma il volto della squadra che punterà – senza mezzi termini – a conquistare la promozione in serie A.

Insigne “Junior” – è fratello minore di Lorenzo Insigne, campione d’Europa con la Nazionale di Mancini nel 2021 ed ex di Napoli, ora al Toronto in Canada – cerca a Palermo il terzo salto in serie A della sua carriera essendoci già riuscito pochi mesi fa con il Frosinone e nella stagione 2019-2020 col Benevento vincendo, anche in quella occasione, il campionato cadetto. Classe ’94, nel suo palmares personale anche la vittoria del campionato di serie C con il Perugia nel 2013-2014 e la relativa Supercoppa di Lega sempre in quella stagione.

Nella sua carriera quindi tanta cadetteria da protagonista ed un paio di esperienze in serie A con due reti complessive di cui una su calcio di punizione all’Inter in un match chiuso 6-2 per i nerazzurri sui campani. Proprio i tiri piazzati possono essere una soluzione in più. Fondamentale che è praticamente mancato nella scorsa stagione.

A Palermo trova come partner di attacco Matteo Brunori e Leonardo Mancuso. Ma in un ideale 4-3-3, modulo preferito da Corini, agirebbe a destra con Brunori centrale e Di Mariano a sinistra.

Massolo verso Vicenza, si punta su Desplanches

Il calciomercato non si ferma certamente qui. Ed il club di viale del Fante è al lavoro per limare la rosa. Si cerca un vice Pigliacelli di prospettiva per la porta del Palermo. Ed in queste ore si sarebbe sbloccata anche la situazione di Samuele Massolo. Il numero 12 – protagonista nei play off di serie C della stagione 2021-2022 che permisero al Palermo di conquistare una clamorosa promozione in serie B con due rigori parati nei match con Triestina e Feralpisalò – sarebbe vicinissimo al Vicenza, club di serie C, dopo aver rifiutato il Pescara di Zdenek Zeman altra formazione di terza serie.

Questo permetterebbe al club di accelerare le trattive per Sebastiano Deplanches, giovanissimo portiere del Vicenza e miglior estremo difensore ai recenti Mondiali Under 20 che hanno visto l’Italia cogliere una storica finale persa poi con l’Uruguay.