Pallanuoto maschile serie A1, rossazzurri sconfitti 11-8

Sconfitta ad Anzio, salvezza più lontana. La Nuoto Catania va ko 11-8 in gara 1 della semifinale dei play out per la permanenza nel campionato di serie A1 di pallanuoto maschile.

La formazione allenata da Peppe Dato, penultima alla fine della stagione regolare con 13 punti conquistati, vede il traguardo allontanarsi al termine di una partita combattuta ma che ha visto sempre la formazione laziale, che dopo la regular season aveva raccolto 26 punti, sempre avanti nel punteggio. Attacchi protagonisti nelle prime due frazioni che hanno portato le squadre al riposo lungo sull’8-6. Nella seconda parte del match difese e portieri predominanti ma poche occasioni per gli etnei di rientrare in partita. E pesano a fine partita le sole tre superiorità numeriche su 12 sfruttate.

Per la Nuoto Catania c’è il ritorno che si gioca sabato 6 maggio alla Piscina Scuderi con fischio di inizio alle 17. In caso di successo, ogni verdetto sarebbe rinviato alla eventuale bella prevista martedì 9 maggio in casa dei laziali in virtù della migliore classifica dopo le 26 giornate di stagione regolare.

Anzio avanti di due, Catania arriva a -1 ma si spegne

Nel corso del primo parziale l’Anzio va in vantaggio di due reti grazie ad una doppietta di Cuccovillo, poi Camilleri accorcia ma Presciutti riporta i laziali sul +2. Accorcia Catania in superiorità a 12″ dalla sirena del primo quarto.

Nella seconda frazione raffica di gol da entrambe le formazioni. Koprcina porta di nuovo a 2 le lunghezze di distanza tra i padroni di casa e gli ospiti. Torrisi accorcia, ed è un tira e molla. La Penna chiude il walzer di marcature mandano le squadre al riposo sull’8-6.

La Nuoto Catania a metà della terza frazione segna il -1 con La Rosa. Ma Goreta segna successivamente il +2.

Nell’ultimo parziale si registra il rigore trasformato da Cuccovillo a 50″ dalla fine con i rossazzurri incapaci di trovare la via della rete.

Dato “Troppi errori in avanti ma no perdo la fiducia”

Questo è il commento del tecnico Giuseppe Dato al termine del match: “Abbiamo tenuto un buon ritmo durante la gara, però abbiamo sbagliato troppo in attacco. Io non perdo la fiducia, però è certo che la squadra deve essere più cinica e precisa sotto porta. Queste partite le vince chi sbaglia poco e loro oggi hanno sbagliato meno di noi”.

Anzio Waterpolis-Nuoto Catania, il tabellino

Anzio Waterpolis-Nuoto Catania 11-8

Parziali: 3-2; 5-4; 2-2; 1-0

Anzio Waterpolis: S. Santini, N. Fratarcangeli, R. Pelicaric, S. Susak, D. Caponero, A. Goreta 1, G. Barberini, N. Cuccovillo 3, F. Lapenna 1, L. Bajic, E. Koprcina 3, D. Presciutti 3, A. Antonini. Allenatore Tofani.

Nuoto Catania: E. Caruso, M. Ferlito 1, N. Eskert, G. La Rosa 1, R. Torrisi, V. Nicolosi, G. Torrisi 1, S. Camilleri 2, G. De Freitas Guimaraes 1, A. Privitera 1, E. Russo, S. Catania 1, Calì. Allenatore Dato.

Arbitri: Ercoli e Calabrò

Note. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Anzio Waterpolis 4/10 +3 rig.; Nuoto Catania 3/12 +1 rig. Espulso per proteste Pelicaric (A) nel quarto tempo. Nel terzo tempo Santini (A) para un rigore a Camilleri (C). Spettatori 200 circa.