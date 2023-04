Pallanuoto maschile serie A1, etnei ko 13-11

Si conclude con una nuova sconfitta la stagione regolare della Nuoto Catania nel massimo campionato nazionale di pallanuoto maschile. A Salerno gli etnei si arrendono 13-11 cedendo nella fase centrale della terza frazione. Ko ininfluente per i rossazzurri che terminano a quota 13, in penultima posizione, ed affronteranno nei play out l’Anzio Waterpolis che ha raccolto il doppio dei punti chiudendo in decima piazza.

Le semifinali play out si giocheranno tra: 10-13 e 11-12 al meglio delle due vittorie su tre partite il 3, 6 e 9 maggio; finale salvezza il 16, 20 e 27 maggio. L’altra semifinale è Bologna-Salerno.

Anche a Salerno arriva una buona prestazione (come nel match precedente col Trieste) che però viene vanificata nei momenti decisivi. Il tecnico della Nuoto Catania Giuseppe Dato sottolinea: “Partita dai due volti. Bene fino a buona parte del terzo tempo dove ci siamo portati sul 9-6. Poi male l’ultimo tempo e mezzo sia in difesa che in attacco. Adesso però testa all’Anzio”.

Salerno avanti, Catania rimonta e sorpassa

Il match vede il primo vantaggio dei padroni di casa con Barroso, poi Grummy e Ferlito ribaltano la situazione ma Salerno pigia sull’acceleratore e con Bertoli, Barroso e Parrilli vola sul 4-2. Camilleri accorcia chiudendo il primo parziale sul 4-3 per i campani.

Nella seconda frazione i rossazzurri volano sul 4-6 con le reti di Privitera, Camilleri e Riccardo Torrisi.

Una sola rete per i padroni di casa, siglata (ancora) da Barroso 5-6. Privitera allo scadere sigla la rete del 5-7.

Etnei a +3 ma poi si spegne la luce

La rete di Privitera apre la penultima frazione di gioco facendo volare gli etnei sul 5-8 ma i padroni di casa rispondono con Bertoli e Barroso 7-8. La Nuoto Catania trova la rete con Grummy 7-9, il Salerno risponde e pareggia grazie a una doppietta di Gallo 9-9. I padroni di casa vanno poco dopo in vantaggio con Luongo e Gallo. Nei secondi finali Camilleri accorcia le distanze e sigla la rete del 11-10.

Negli ultimi 8 minuti Barroso sigla il 12-10, Eskert accorcia ma Bertoli fissa il punteggio sull’13-11.

Rari Nantes Salerno-Nuoto Catania, il tabellino

Rari Nantes Salerno-Nuoto Catania 13-11

Parziali: 4-3 1-4 6-3 2-1

Rari Nantes Salerno: Taurisano, M. Luongo 1, U. Esposito, C. Sanges, Barela, D. Gallozzi, S. Maione, V. Gallo 3, G. Parrilli 1, Z. Bertoli 3, A. Barroso Macarro 5, D. Pica, G. Vassallo. Allenatore: Malinconico.

Nuoto Catania: E. Caruso, M. Ferlito 1, N. Eskert 1, A. Gullotta, R. Torrisi 1, V. Nicolosi, G. Torrisi, S. Camilleri 3, G. De Freitas Guimaraes 2, A. Privitera 3, E. Russo, S. Catania, M. Seminara. Allenatore: Dato.

Arbitri: Pinato e Navarra

Note. Usciti per limite di falli Esposito (S), Ferlito (C) e Nicolosi (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Check-up RN Salerno 10/14; Nuoto Catania 3/10. Nel secondo tempo Taurisano (S) para un rigore a Camilleri (C). Spettatori 100 circa.