Le parole del presidente della Lega Pro Ghirelli

Ora è ufficiale. Il campionato di Serie C partirà domenica 27 settembre. Lo ha comunicato Franco Ghirelli, presidente della Lega Pro, al termine del Consiglio Federale della FIGC.

Tre le siciliane impegnate: Catania, Palermo e Trapani. Mentre non ci sarà la Sicula Leonzio, nonostante la salvezza raggiunta sul campo alla fine della scorsa stagione perché impossibilitata a iscriversi per ragioni economiche.

Ghirelli ha affermato che «per noi la questione protocolli, fermo restando sempre la condizione epidemiologica del paese, resta comunque una questione pesante. È da marzo che abbiamo gli stadi chiusi, e quindi bisognerebbe vedere con tutte le regole che ci sono, di riaprire in particolare per gli abbonati in modo tale che ci possa essere una regolazzazione».

E ancora: «Nel frattempo è stato approvata dal consiglio la nostra richiesta di estensione di mettere tre nuovi spazi per gli sponsor sulla maglia, uno istituzionale e due commerciali in modo tale da dare un po di sollievo alle società perché con gli stadi chiusi fare pubblicità è ancora più difficile».

«La riapertura agli abbonati fin dall’inizio? È il mio sogno, poi la realtà – ha concluso – bisogna confrontarla con le misure del Comitato Tecnico Scienficio. Speriamo che almeno un allentamento sui tamponi la passano determinare. Gli abbonamenti sono un punto chiave per le società».

