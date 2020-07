Le parole del presidente Francesco Ghirelli

La prossima stagione di Serie C avrà inizio il 27 settembre. Così il Consiglio direttivo della Lega Pro, che si è riunito oggi in videoconferenza, durante la quale il presidente Francesco Ghirelli ha ricordato che «siamo sempre in attesa del provvedimento sul credito d’imposta e sull’istituzione dell’apprendistato. Ci manca il pubblico allo stadio che rappresenta una componente essenziale ed imprescindibile del calcio oltre che essere una risorsa fondamentale per i nostri club. Ci auguriamo che la curva epidemiologica del Paese continui nel miglioramento costante degli ultimi tempi anche per consentire un alleggerimento del protocollo sanitario. Per la Serie C è molto difficile sopportare economicamente il controllo sanitario previsto e sarebbe di certo un ulteriore ostacolo per la sostenibilità dei nostri club».

Nel corso del direttivo, il consigliere Filippo Tagliagambe ha comunicato le proprie dimissioni a seguito della cessione delle proprie quote del Pontedera. Al suo posto è stato cooptato Orazio Ferrari, presidente della Pistoiese.

Sono state approvate, poi, le modifiche allo Statuto che recepiscono i principi informatori del Coni e che verrà sottoposto all’esame ed approvazione durante l’Assemblea dei Club del prossimo 24 luglio. È stata anche approvata la modifica del regolamento del minutaggio dei giovani che verrà anch’esso portato per l’approvazione dell’Assemblea.