Si gioca mercoledì 4 novembre alle 17.30

Fra due giorni, mercoledì 4 novembre, alle 17.30, il Palermo tornerà finalmente in campo e se la vedrà in Calabria con il Catanzaro (8 punti in 6 partite).

E c’è una buona notizia: dopo i sei negativi al coronavirus nel precedente giro di tamponi, altri quattro elementi della squadra, di cui tre giocatori, non sono più positivi. Tuttavia, come rimarcato da Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia, questi ultimi non potranno far parte della trasferta calabra perché non ci sono i tempi per ottenere l’idoneità sportiva.

Il match sarà arbitrato da Daniele Perenzoni di Rovereto. Gli assistenti, invece, saranno Rosario Caso di Nocera Inferiore e Stefano Montagnini di Salerno. Quarto uomo: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

Al momento, come pubblicato su StadioNews.it, il Palermo potrebbe scendere in campo con Pelagotti, Almici, Accardi, Marconi, Crivello, Palazzi (o Broh), Odjer, Kanoute, Rauti, Valente e Saraniti.

La squadra di casa, infine, potrebbe presentarsi allo stadio Nicola Ceravolo con questa formazione titolare: Branduani, Fazio, Martinelli, Pinna, Garufo, Verna, Corapi, Altobelli, Contessa, Di Massimo e Curiale.