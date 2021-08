Ufficializzati i gironi e sorteggiati i calendri

Il Consiglio Direttivo di Lega Pro, nella riunione chi si è tenuta in data odierna, ha deliberato la composizione dei gironi del campionato Serie C per la stagione sportiva 2021/2022. Si comincia domenica 29 agosto.

Resta ancora da stabilire l’ultima ripescata nel girone B. Questi i tre gironi.

GIRONE A

Albinoleffe, Feralpisalò, Fiorenzuola, Giana Erminio, Juventus U23, Lecco, Legnago Salus, Mantova, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Seregno, Sudtirol, Trento, Triestina, Virtusvecomp Verona

GIRONE B

Ancona Matelica, Aquila Montevarchi, Carrarese, Cesena, Fermana, Grosseto, Gubbio, Imolese, Lucchese, Modena, Olbia, Pescara, Pontedera, Reggiana, Siena, Teramo, Virtus Entella, Vis Pesaro, Viterbese, X

GIRONE C

ACR Messina, Avellino, Bari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Fidelis Andria, Foggia, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Paganese, Palermo, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla.

IL CALENDARIO DELLA PRIMA GIORNATA

Girone A

Feralpisalò – Fiorenzuola

Giana Erminio – Pro Sesto

Legnago Salus – Mantova

Pergolettese – Juventus U23

Piacenza – Trento

Pro Patria – Albinoleffe

Pro Vercelli – Lecco

Renate – Padova

Sudtirol – Virtus Verona

Triestina – Selegno

Girone B

Cesena – Gubbio

Fermana – Viterbese

Grosseto – Modena

Imolese – Lucchese

Olbia – X (Pistoiese o Fano)

Pescara – Ancona Matelica

Pontedera – Carraresse

Reggiana – Aquila Montevarchi

Siena – Vis Pesaro

Virtus Entella – Teramo

Girone C

Avellino – Campobasso

Catanzaro – Virtus Francavilla

Fidelis Andria – Juve Stabia

Monopoli – Catania

Monterosi Tuscia – Foggia

Paganese – Acr Messina

Palermo – Latina

– Latina Potenza – Bari

Taranto – Turris

Vibonese – Picerno

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha affermato: «Ho detto al Consiglio Direttivo che proporrò alla prossima assemblea della Serie C di abolire i ripescaggi e le riammissioni. Noi iniziamo la riforma e mettiamo fine ad un serie di contenziosi spiacevoli. Questo, si sappia, lo porteremo a credito sul tavolo delle riforme quando parleremo di sostenibilita’ economico-finanziaria e di riforma di sistema».

«Se qualcuno pensa che la riforma del calcio italiano sia l’istituzione della Serie C di elite ha sbagliato clamorosamente – avverte – La riforma è del calcio italiano, di tutti i campionati. Credo che il presidente della Figc Gravina sulla riforma di sistema non abbia dubbi. Io non lo tirerò per la giacca perché so che le sue idee vanno rispettate e su esse ci si deve confrontare. Ultimo, la riforma è sostenibilità. Sostenibilità vuol dire una nuova e diversa ripartizione delle risorse, ma anche flessibilità dei contratti oltre che una riforma della legge Melandri. Una ulteriore occasione da non perdere è il PNRR, che può rappresentare uno strumento per l’ammodernamento degli stadi in un’ottica di sviluppo urbano e sociale».