Alle 15 il calcio d'inizio

Alle 15 avrà inizio il campionato di Serie C del Palermo F.C. allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo.

Ad arbitrare l’incontro sarà il signor Valerio Maranesi di Ciampino, coadiuvato dagli assistenti Fabio Pappagallo e Mauro Dell’Olio di Molfetta; quarto uomo ufficiale Luca Angelucci di Foligno.

In conferenza stampa, ieri, il mister Roberto Boscaglia ha affermato: «Dobbiamo capire chi siamo; di una situazione del genere, un precampionato senza nessuna amichevole e senza gare ufficiali da così tanto tempo, non c’è alcun precedente storico. Andiamo incontro ad un anno zero ma dovremo essere bravi ad adattarci subito».

LE PROBABILI FORMAZIONI

TERAMO (4-2-3-1). Lewandowski; Cancellotti, Diakite, Soprano, Tentardini; Arrigoni, Santoro; Ilari, Bombagi, Costa Ferreira; Pinzauti. L’allenatore del Teramo è Massimo Paci, ex calciatore ed ex tecnico del Forlì (Serie D).

PALERMO (4-2-3-1). Pelagotti, Peretti, Lancini, Marconi, Crivello, Odjer, Palazzi, Floriano, Santana, Valente, Saraniti.

Tra Teramo e Palermo non c’è stato nessun precedente.

Secondo i bookmakers, il match di oggi sarà una gara combattuta. Il Teramo è quotato in media a 2.95. Il pareggio a 3.08. La vittoria dei RosaNero a 2.27.