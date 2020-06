Il francese intervistato da Repubblica

Malaury Martin è stato senza dubbio uno dei giocatori più influenti del Palermo in Serie D, contribuendo attivamente alla promozione in C.

Il francese compirà 32 anni ad agosto e rappresenta uno dei pilastri della squadra che avrà il non facile compito di compiere un’altra scalata nel giro di una sola stagione, anche se il coefficiente di difficoltà sarà decisamente più alto rispetto alla D.

Intervistato da Repubblica, a proposito della promozione, l’ex degli Hearts ha affermato: «Una grande soddisfazione. Avremmo voluto conquistarla sul campo ma non è stato possibile. Abbiamo dominato il torneo fin dalla prima gara a Marsala, i nostri meriti sono fuori discussione».

Ora la Serie C: «C’è un divario enorme tra il dilettantismo e il professionismo. Ci sono tanti club molto forti, ma non tutti possono raggiungere la promozione. Il Palermo affronterà questo campionato con l’obiettivo di essere protagonista ma è fondamentale non peccare di presunzione. Il blasone non basta», ha detto Martin, confermando una delle sue qualità: la saggezza (non solo in campo).

Martin, che ha trascorso il lockdown in Italia, ha anche svelato che, una volta finito, si è messo in auto e si è diretto a Montecarlo per andare a prendere i suoi familiari: “È stata una bella avventura nel nome dell’amore. Non ho neanche sentito la fatica del viaggio, ero troppo felice. Il primo abbraccio dopo tutto quel tempo è stata una vera liberazione, è stato un momento molto emozionante che non dimenticherò mai. La scorsa settimana siamo tornati in Francia visto che è finita la stagione, abbiamo viaggiato nuovamente in auto, ma questa volta con più relax e meno frenesia». Foto: SSD Palermo.