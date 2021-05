Domenica 2 maggio l'ultima partita della stagione regolare

Il Palermo vince sul campo del Virtus Villafranca e conquista la settima posizione al termine della regular season del girone b della lega pro 2020-2021.

Infatti, dopo il successo con la Cavese (3-2), i Rosanero hanno vinto anche in Puglia per 1 a 3 sul campo del Francavilla mentre il Foggia impengnato con il Catania ha concluso in parità. La settima posizione è conquistata e ciò permette ai rosa di giocare la prima gara dei Play Off al Renzo Barbera con due risultati su tre per passare il turno. L’avversaria? Il Teramo, impegnato oggi in casa con la Viterbese che non aveva più nulla da chiedere al campionato ed ha vinto.

Ai play off anche il Catania che termina al sesto posto questa fase del campionato.