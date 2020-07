La decisione del presidente del club lucano

Com’era prevedibile, la prossima Serie C potrebbe perdere molte delle squadre della stagione condizionata dal coronavirus, non solo dal punto di vista sportivo ma soprattutto da quello economico.

Salvatore Caiata, presidente del Potenza, due giorni dopo l’eliminazione dai Play Off (0-0 in casa con la Reggio Audace), «con la morte nel cuore» ha consegnato simbolicamene la squadra nelle mani di Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata e, di pomeriggio, farà lo stesso con Mario Guarente, sindaco della città potentina.

Lo ha annunciato Caiata, che è deputato di Fratelli d’Italia, in una conferenza stampa, convocata insieme ai vicepresidenti Antonio Iovino e Maurizio Fontana.

Caiata, presidente dall’estate 2017 con la promozine dalla D in C nella sua prima stagione, ha spiegato: «Anche a causa dell’emergenza coronavirus, noi non siamo nelle condizioni economiche di partecipare al prossimo campionato di Serie C. Avevamo chiesto risposte alla comunità e alle istituzioni, ad esempio per le strutture, ma non ne abbiamo ricevute. Noi consegniamo alle istituzioni una società senza debiti».