Ghirelli, presidente della Lega Pro: "Il nostro modo per dirgli grazie"

Il prossimo week-end sarà il turno delle partite della seconda giornata del campionato di Serie C.

Sabato, alle 15.00, per quanto concerne il Girone C, ci sarà Paganese – Ternana. Alle 20.45, invece, si affronteranno Viterbese e Avellino. Domenica il resto degli incontri: Bari – Teramo; Bisceglie – Cavese; Casertana – Foggia; Monopoli – Catania; Palermo – Potenza; Turris – Virtus Francavilla; Vibonese – Juve Stabia.

Infine, Catanzaro – Trapani alle 17.30 (ma qui c’è una grossa incognita e se i granata non si presenteranno in Calabria, saranno definitivamente esclusi dal campionato).

Premesso ciò, il prossimo turno di tutta la Serie C sarà dedicata ai nonni, per la seconda stagione consecutiva. La Lega Pro, per l’occasione, ha adottato le parole di Papa Francesco: «I nonni sono un tesoro».

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha affermato: «È il nostro modo per dire grazie ai nonni, in particolare, nel giorno della loro festa nazionale, che cade domani 2 ottobre. Sono punti di riferimento e certezze nella vita e svolgono un’importante funzione sociale. I nonni sono testimonianze di passione e storia, e spesso, sono coloro che avvicinano i nipotini al calcio».

«Lo scorso anno furono tanti i nonni con i nipoti nei nostri stadi con bandiere e sciarpe – ha concluso Ghirelli – la nostra speranza è di rivedere presto queste immagini con la graduale riapertura degli stadi. Lo stadio vive con i tifosi».