Altri casi di positività al coronavirus in Serie A e in Serie C

Altro giocatore dell’Inter positivo al Covid-19: Ashley Young .

. Un nuovo caso anche all’ Hellas Verona .

. Partita rinviata in Serie C per i casi registrati dal Giana Erminio.

Altra brutta notizia per l’Inter. Il club nerazzurro ha, infatti, comunicato che «Ashley Young è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato ieri ad Appiano Gentile. Il calciatore inglese è già in quarantena presso la propria abitazione».

Si allunga, quindi, la lista dei giocatori a cui dovrà fare a meno Antonio Conte per il derby in programma sabato prossimo. Oltre all’inglese, non saranno disponibili Bastoni, Skriniar, Nainggolan, Gagliardini e Radu.

Insomma, si tratta di una notizia che, insieme a tutte le altre degli scorsi giorni, rischia di condizionare – o meglio ‘falsare’ – il campionato di Serie A (e non solo). Questa stagione, in effetti, contiene la variabile coronavirus con un impatto notevole sui match. E non solo per quanto stabilito dal protocollo della FIGC ma anche per l’evoluzione delle ultime ore del numero dei contagiati in Italia. In pratica, il paradosso è che alla fine possa vincere il campionato – sperando sempre che la stagione possa concludersi regolarmente – la squadra che avrà avuto meno casi di coronavirus.

POSITIVO AL VERONA

Intanto, un’altra squadra di Serie A, poi, ha comunicato una nuova positività: «Nel corso dei controlli previsti dal vigente protocollo – ha fatto sapere l’Hellas Verona – è emersa la positività al Covid-19 di Koray Günter. La Società ha prontamente posto il calciatore in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore. Gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi».

POSITIVI IN SERIE C

Problemi anche in Serie C. Il Giana Erminio, squadra che milita nel girone A, ha reso noto che «i risultati dei tamponi naso-faringei effettuati venerdì pomeriggio e arrivati stamattina hanno evidenziato la positività di cinque membri del gruppo squadra, che comunque risultano totalmente asintomatici. Come da protocollo vigente, l’intero gruppo squadra questa mattina è stato sottoposto ad un nuovo ciclo di tamponi e i cinque positivi sono stati immediatamente posti in isolamento domiciliare». Di conseguenza, la Lega Pro ha disposto che «la gara Albinoleffe – Giana Erminio, in programma domenica 11 ottobre, venga posticipata a lunedì 12 ottobre con inizio alle ore 20.45».