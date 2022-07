Alla rassegna iridata anche Matteo Melluzzo

Finale mondiale e settimo posto nella staffetta 4×400 per la velocista siciliana Alice Mangione impegnata ad Eugene, in Oregon negli Stati Uniti, con la nazionale italiana.

L’atleta di Niscemi, tesserata per Esercito e per Atl. Bs ’50 Metallurg. S.Marco, ha fatto parte del quartetto della staffetta formato da Ayomide Temilade Folorunso, Brayan Lopez e Lorenzo Beninati ai mondiali 2022.

L’Italia ha pagato le fatiche della semifinale quando si era qualificata brillantemente con un 3’13”89 in semifinale. Il crono della finale è stato molto più alto: 3’16”45.

L’oro è andato alla Repubblica Dominicana col tempo di 3’09”82, argento all’Olanda battuta di 8 centesimi (3’09”90), terzi i padroni di casa degli Stati Uniti con crollo finale della Simon che era avviata alla vittoria (3’10”16). Mai in gara la staffetta azzurra che col tempo della semifinale avrebbe chiuso al quinto posto.

Ottima la semifinale

Il quartetto formato da Ayomide Temilade Folorunso, Brayan Lopez, Alice Mangione e Lorenzo Benati ha chiuso quarta nella propria batteria (era passaggio diretto per i primi tre), ma ha passato il turno con uno dei due altri migliori tempi alla finale.

I parziali: 50”88 nella prima frazione per Ayomide Temilade Folorunso, Bryan Lopez in 45”68, testimone per Alice Mangione a 51”53 e poi chiusura in 45”80 per Lorenzo Benati. Tempo finale 3’13”89, miglior stagionale e sesto tempo assoluto di ingresso per la finale. Davanti agli azzurri sono stati gli Usa a dominare la gara, col miglior tempo assoluto di 3’11”75. poi Olanda (3’12”63) e Polonia (3’13”70). È passata anche la Nigeria in 3’14”59, dopo aver chiuso quinta la batteria azzurra. Nella seconda sono passate invece Repubblica Dominicana (3’13”22), Irlanda (3’13”88) e Giamaica (3’13”95).

Alice Mangione di nuovo in pista per i 400

Non sono finiti i mondiali per la quattrocentista siciliana che sarà nuovamente in pista alle 21, ore italiane, di domani, domenica 17 luglio, nella batteria dei 400 metri. Per lei l’obiettivo è quello di passare il turno ed arrivare almeno in semifinale prevista per giovedì 21 luglio alle 3.45 italiane. L’eventuale finale, invece, si disputerà il 23 luglio alle 4.15.

Anche Melluzzo ai Mondiali di Eugene

Nella spedizione azzurra formata da 29 uomini e 31 donne ai mondiali di atletica leggera c’è anche il siciliano Matteo Melluzzo (tesserato per le Fiamme Gialle e nell’Asd Milone). Farà la staffetta 4×100 maschile. Riserva ma con possibilità però di rientrare tra “i quattro moschettieri” per via di diverse incognite. La batteria è prevista per il 22 luglio.