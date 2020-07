Il successo grazie ad Elena Coriale

La Sicula Leonzio ha vinto il primo campionato eFemminile della Lega Nazionale Dilettanti. Ieri l’ultima giornata del torneo, giocata esclusivamente a FIFA 2020 su PlayStation 4 che, dal 15 giugno scorso, ha coinvolto dieci formazioni della Serie C femminile vinta, per l’appunto, dalla squadra siciliana dopo un lungo testa a testa con il Catanzaro

A portare la firma del successo della Sicula Leonzio è stata Elena Coriale, classe 1994. Il presideente della LND, Cosimo Sibilia, ha dichiarato: «Complimenti a Elena e alla Sicula Leonzio per questa vittoria. Gli eSports hanno saputo alimentare la passione per il calcio in un momento difficile per lo sport, per le nostre tesserate è stata un’ulteriore occasione per stare insieme e divertirsi».

Elena Coriale è riuscita a chiudere la stagione con 49 punti in 18 giornate, realizzando 120 gol e mettendo in fila 16 vittorie a partire dalla terza giornata. Nata e cresciuta a Sanremo, di professione geometra, il calcio è stato fin da bambina la sua passione: «Dalle partite con mio padre e mio fratello, o a scuola con gli amici, il pallone è da sempre parte della mia vita in un modo o nell’altro. Questo torneo ha significato molto per me, in primis perché ho potuto ripagare la fiducia della Sicula Leonzio e poi per aver condiviso questa esperienza con altre ragazze».