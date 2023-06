Serie B, l'attaccante non rientrerebbe nei piani

Le strade di Edoardo Soleri e del Palermo potrebbero separarsi. L’attaccante rosanero infatti non rientrerebbe nei piani della squadra per la prossima stagione che – come dichiarato dalla società – lotterà per la promozione in serie A.

Su Soleri, che veste rosanero dalla stagione 2021-22 e che nell’ultimo campionato cadetto ha firmato 4 reti, ci sarebbe l’interessamento di alcune squadre di serie C. In primis dell’Arezzo ritornato tra i professionisti dopo aver vinto il proprio girone di serie D, si sarebbe fatto avanti.

Ma potrebbero esserci altre destinazioni come ad esempio Brescia (appena sceso in terza serie dopo i play out col Cosenza) ed il Vicenza. Non è chiaro se si tratti di prestito o di altro. Soleri ha un contratto che lo lega al Palermo fino al 30 giugno 2025. Nei prossimi giorni se ne dovrebbe sapere di più. Il calciomercato, ricordiamo, si aprirà il prossimo 1 luglio.

Lucioni più vicino ai rosanero

Il difensore centrale Fabio Lucioni sarebbe sempre più vicino alla maglia rosanero. Per lui potrebbe esserci un contratto di due stagioni. L’esperto difensore sarebbe il nome di punta per rifondare il reparto arretrato che nella scorsa stagione è stato uno dei più perforati della cadetteria nonostante Mirko Pigliacelli abbia chiuso con la porta inviolata in 10 occasioni. Lucioni, è tesserato del Lecce ma nella scorsa stagione ha guidato trionfalmente il Frosinone alla serie A vincendo il campionato con un mese di anticipo.

Anche Ceccaroni nel mirino

Nel frattempo anche Pietro Ceccaroni sarebbe nel mirino del club di viale del Fante. Il difensore 27enne non rientrerebbe nei piani del Venezia dove ha giocato nella prima parte della stagione per poi passare a gennaio al Lecce ma con appena 2 apparizioni in massima serie. Anche in questo caso i prossimi giorni potrebbero essere decisivi ma si dovrà sempre aspettare dopo il 30 giugno

Bisoli più lontano, Ayé ritorna in voga

Infine, si allontana la pista per Dimitri Bisoli, il centrocampista del Brescia sarà il pilastro della rinascita delle Rondinelle per la prossima stagione in serie C. Sarebbe tornato di interesse per l’attacco (vice Brunori o rincalzo) Florian Ayé, attaccante sempre del Brescia che ha segnato 8 reti nell’ultimo campionato cadetto. Reti che non sono servite a salvare la sua squadra dall’abisso della terza serie.