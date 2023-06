Serie B, spunta il nome di Henderson per il centrocampo

Sondaggi e lavoro sottotraccia. Il calciomercato non è ancora ufficialmente iniziato ma sono tanti i rumors su possibili trattative con Palermo che vuole essere protagonista in estate per allestire una squadra in grado di lottare per la serie A, obiettivo dichiarato dalla dirigenza subito dopo la conclusione del campionato.

Ed in questo speciale borsino si abbassano le quotazioni di Dimitri Bisoli mentre si rifarebbe viva l’ipotesi Ayé. Sono entrambi calciatori del Brescia che – come si ricorderà – ha perso i play out di serie B col Cosenza ed è retrocessa in serie C.

Ma i rosa cercano rinforzi e conferme avendo, tuttavia, la necessità di sfoltire i ranghi. Nel frattempo Fabio Lucioni centrale difensivo che nell’ultima stagione ha vinto il campionato a Frosinone con il cartellino di proprietà del Lecce, sarebbe ancora più vicino. Il tutto in attesa dell’apertura di mercato prevista per l’1 luglio.

Bisoli giù

Dimitri Bisoli rimane una delle voci di corridoio più frequenti per il centrocampo del Palermo. Ma sulle sue tracce ci sono anche Ascoli e Modena. L’obiettivo delle Rondinelle, però, è quello di tenerlo per costruire attorno a lui la squadra che dovrà risalire la china e puntare al ritorno immediato in cadetteria.

Ayé torna papabile

L’attaccante francese Florian Ayé potrebbe essere nuovamente nel mirino dei rosanero. Di lui c’erano state voci nei giorni scorsi che sembravano affievolirsi. Nelle scorse ore, invece, sembrerebbe tornare in auge per affiancare Brunori o comunque essere una buona alternativa. A Brescia in questa ultima annata sfortunata per i lombardi, ha messo a segno 8 reti in 39 partite tra regular season e play out.

La punta parigina, classe 1997 è arrivata in Italia nella stagione 2019-2020 quando si è accasato con le Rondinelle, club che non ha più lasciato.

Nella prima stagione, contrassegnata con la retrocessione in serie B, il transalpino è rimasto all’asciutto con 22 presenze all’attivo.

In cadetteria ha firmato complessivamente 29 reti. Il suo miglior risultato al primo anno in B con 16 reti in 37 partite. Nel campionato 2021-2022 ha messo a segno 5 reti complessiva (ma a fronte di 20 gettoni di presenza).

Ipotesi Henderson a centrocampo

Tra i reparti da rifondare per il Palermo c’è ovviamente il centrocampo. Nelle scorse ore si è fatta avanti l’ipotesi Liam Henderson, giocatore scozzese classe 1996 dell’Empoli. Il calciatore è legato col club toscano per altre due stagioni. Eugenio Corini lo conosce bene perché lo ha allenato a Lecce nella stagione 2020-2021. Ci sarebbe stato un contatto del club con l’entourage del giocatore scuola Celtic.

Entro il 16 giugno, decisione sui prestiti con diritto di riscatto

La prima scadenza di mercato è fissata per venerdì 16 giugno e riguarda i giocatori presi in prestito con diritto di riscatto: ogni club che durante la passata sessione di mercato ha tesserato un giocatore con questa formula ha ancora poche ore per sciogliere la riserva. E nel caso di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto a cifre già fissate, il controriscatto può essere esercitato da sabato 17 giugno a lunedì 19.

Dal canto suo, il Palermo deve risolvere numerose trattative. Da Gennaro Tutino (Parma) a Valerio Verre (Sampdoria), per continuare con Marco Sala (Sassuolo) e Salvatore Elia (Atalanta). Ma ci sono anche Edoardo Masciangelo (Benevento), Luca Vido (Atalanta) e Davide Bettella (Monza). Tutti questi dovrebbero tornare – condizionale è d’obbligo – ai rispettivi club.

Vido ha già salutato da tempo la tifoseria, per Bettella rinnovo complicato per il prezzo troppo alto dell’operazione (oltre i 4 milioni di euro). Sala ed Elia potrebbero non essere riconfermati per i troppi acciacchi ed infortuni. Per Verre e Tutino il discorso potrebbe non chiudersi con il mancato riscatto ma è sempre una ipotesi da prendere con il beneficio del dubbio.

Dubbi su Damiani, Broh e Soleri

C’è anche il mercato in uscita da valutare. I dubbi sulla permanenza in rosanero potrebbero essere su Samuele Damiani, Jeremie Broh ed Edoardo Soleri. Nessuno dei tre è sul mercato ma il club potrebbe chiaramente pensarci.

Damiani ha un accordo fino al 2026 ma il ritorno dal lungo infortunio di Leo Stulac potrebbe toglierli chance e minutaggio.

Broh (contratto fino al 2025) potrebbe essere relegato al ruolo di comparsa. Nell’ultimo campionato ha raccolto 12 presenze da titolare. Potrebbe far gola a diversi club, anche in B.

Anche Soleri potrebbe cambiare aria. Nella stagione appena andata agli archivi ha firmato 4 reti (le prime in serie B). Il Palermo sta cercando almeno due attaccanti (Coda e Favilli al momento sono i nomi più ricorrenti) ed in virtù di questo, Soleri potrebbe andare via.

Idea La Gumina per l’attacco

Ed a proposito di punte, i rosa sarebbero sulle orme di Antonino La Gumina. Per l’attaccante della Sampdoria ci sarebbe stata una richiesta di informazioni ma pochi passi avanti. Il club blucerchiato è impegnato con il riassetto della società dopo il cambio di proprietà. Probabile che tale pista si possa riscaldare successivamente.