Nel Palermo si rivede Stulac, Aurelio torna in gruppo

Edoardo Ullo di

03/05/2023

Buone notizie per Eugenio Corini. Il tecnico del Palermo rivede, sia pure parzialmente in gruppo, Leo Stulac. Il centrocampista si era infortunato prima della trasferta di Brescia e da allora è rimasto fermo ai box per la lesione del tendine.

Nelle ultime settimane ha lavorato a Manchester col professor Fares Haddad, consulente ortopedico specialista nel trattamento delle lesioni muscolo-tendinee. Stulac potrebbe tornare per le ultime due sfide, con Cagliari e Brescia. Più difficile – ma mai dire mai – una convocazione del centrocampista sloveno per la partita con la Spal. Sostanzialmente confermate, finora, le previsioni sul suo possibile rientro in campo.

Aurelio torna in gruppo

Più rapido, anche perché l’infortunio era di tutt’altra levatura, il recupero di Giuseppe Aurelio che oggi ha svolto l’intera seduta di allenamento assieme al resto della squadra. Si era fermato due settimane e mezzo fa per una lesione di primo grado al vasto laterale della coscia destra. Potrebbe essere tra i convocati per la partita di sabato 6 maggio in casa con la Spal.

Preparazione a Boccadifalco

È proseguita oggi pomeriggio a Boccadifalco la preparazione del Palermo in vista del match con gli estensi. I rosanero hanno svolto un’attivazione e mobilità, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema.

Nedelcearu “Già con la testa alla Spal, dobbiamo vincere”

Il pareggio di Como lascia ancora l’amaro in bocca in casa rosanero. Un punto che tutto sommato permette al Palermo di avvicinarsi alla zona play off adesso distante una sola lunghezza anche se aumenta la bagarre per la settima e l’ottava posizione con ben 8 squadre in tre punti.

Ionut Nedelcearu ha parlato attraverso i canali ufficiali del club di viale del Fante. Il difensore centrale vuole scrollarsi la delusione per la vittoria sfumata, una nuova occasione persa oggettivamente, e pensare al prossimo ostacolo.

“Dispiace per la partita di Como. Noi volevamo vincere – osserva Nedelcearu – ci abbiamo provato fino all’ultimo ma pensiamo alla prossima partita con la Spal. Ho avuto un paio di occasioni, purtroppo la palla non è entrata. Pensiamo alla prossima però perché possiamo farcela. I tifosi anche a Como sono stati fantastici. Sono sempre vicini. Ora vogliamo tornare a vincere in casa perché è importante sia per noi che per loro”.

E prosegue: “Abbiamo conosciuto Nicolò Maja. Siamo felici perché gli abbiamo dato un sorriso dopo l’esperienza che ha avuto. Non dobbiamo pensare alla classifica. La Spal come sappiamo lotta per la salvezza ma noi dobbiamo guardare al nostro percorso. Siamo subito tornati a lavorare perché sarà una settimana intensa e vogliamo concentrarci per la partita con la Spal e vincere. Abbiamo un solo punto dalla zona play off”.