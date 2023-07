Fia Formula 3, weekend da dimenticare per il pilota marinese

Weekend da incubo per Gabriele Minì che in Belgio dice addio – anche dal punto di vista aritmetico – alla lotta al titolo del campionato Fia Formula 3.

Sul circuito di Spa-Francorchamps, sede del penultimo dei doppi appuntamenti della serie internazionale, il pilota marinese, non ha neanche iniziato la Feature Race andando fuori nel giro di ricognizione. Asfalto umido per la pioggia ma sembra che l’incidente sia dovuto alla scatola di guida della sua monoposto che era stata sostituita poco prima.

Ardenne amare, per il driver siciliano che chiude con un doppio zero e rimane in settima posizione nella classifica del campionato. Venerdì nelle qualifiche aveva staccato il terzo tempo ma sarebbe partito dall’ottava piazza perché penalizzato di cinque posizioni dalla direzione di gara. Nella Sprint Race di ieri è uscito per un contatto con Martì dopo 4 giri, e questa mattina non è neppure riuscito a schierarsi nella griglia.

Barnard vince la Feature Race a Spa

Il successo è andato a Taylor Barnard del team Jenzer Motorsport che ha vinto la sua prima gara nel Fia Formula 3. Ha pagato la strategia di gara di partire con le gomme da bagnato scartando invece le slick scelte da molti altri avversari che hanno poi pagato a caro prezzo questa opzione.

Sul podio anche l’australiano Christian Mansell, pure lui vicino all’obiettivo più ambito dopo una bella vittoria nei giri finali con Barnard. Sul gradino più basso del podio Nikita Bedrin, pilota russo che compete però con licenza italiana. Ancora fuori dalla zona punti, ed è notizia, Gabriel Bortoleto, leader del campionato, che chiude con un insolito doppio zero. Risultato che però molti dei suoi avversari non sono riusciti a sfruttare. In top ten a Spa-Francorchamps Garcia, quarto, a seguire Collet (che ieri ha vinto la Sprint Race), poi Montoya, Floersch, Aron, Marti e Colapinto.

Bortoleto rimane vicino al titolo

L’attenzione adesso va a Monza dove si chiuderà la stagione del Fia Formula 3. L’appuntamento è fissato dall’1 al 3 settembre. Il pilota marinese proverà a dimenticare il doppio 0 belga per tentare di risalire la china e conquistare una posizione migliore in campionato. Salvo, infatti, la lotta per il titolo che sembra ormai un affare esclusivo del brasiliano Bortoleto che guida con 38 punti di distacco su Paul Aron, tutto è ancora in gioco. L’estone Aron è secondo con 19 lunghezze in più di Minì. In mezzo Josep Martì, Zack O’Sullivan, Franco Colapinto (tutti in tripla cifra) e Dino Beganovic.

Gabriele Minì ha già corso con profitto sul tracciato brianzolo sia in F4 che nella Regional. Ma proprio a Monza, nel 2020, conquistò il titolo italiano di Formula 4.

Questa la top ten del Fia Formula 3 dopo 9 appuntamenti (corsi 8 per via dell’annullamento a causa dell’alluvione in Emilia Romagna, della gara di Imola): Bortoleto 144 punti; Aron 106; Martì 105; O’Sullivan 101; Colapinto 100; Beganovic 94; Minì 87; Goethe e Fornaroli 66; Collet 61.