Il post infelice di CR7 su Instagram

Bufera su Cristiano Ronaldo, il top player della Juventus e del Portogallo, dopo la pubblicazione di un post su Instagram in cui ha ‘insultato’ il tampone per la diagnosi del coronavirus.

Il centravanti portoghese, infatti, ha scritto: «È una stron*ata», magari risentito anche perché la positività al coronavirus lo ha costretto a saltare il match di stasera di Champions League con il Barcellona di Lionel Messi.

CR7 ha scritto: «Pcr is bullshit». PRC, infatti, è l’acronimo della tecnologia usata per i test rino-faringei per la ricerca del Sars-CoV-2. Al commento di Ronaldo sono subito seguiti migliaia di messaggi.

Il virologo Roberto Burioni su Twitter ha commentato così: «Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarù utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti».

Cristiano Ronaldo, però, ci ha poi ripensato e ha cancellato il commento polemico ma ormai il danno alla sua immagine è stato fatto.

L’ATTACCO DELLA MINISTRA TERESA BELLANOVA

Teresa Bellanova, ministra delle politiche agricole alimentari e forestali, ha affermato: «Cristiano Ronaldo dovrebbe riflettere un po’ piu’ a lungo, quando definisce il tampone per il covid ‘una stronzata’. Chi come lui riveste un ruolo pubblico ed è ammirato da migliaia di fan in tutto il mondo, molti dei quali giovanissimi, dovrebbe rendersi conto dell’enorme carico di responsabilita’ che si porta dietro, soprattutto in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo».

«Il fatto che lui, sportivo di successo, si senta bene nonostante la positività al tampone, non significa che il virus che lo ha colpito sia innocuo – ha scritto la ministra su Facebook – L’obbligo di stare in isolamento serve a proteggere gli altri, chi è anziano, chi è più fragile. È una forma di tutela e di rispetto verso la collettivitù. E, aggiungo, anche verso le migliaia di vittime di questo virus, così come verso chi lotta fra la vita e la morte, ricoverato in ospedale e nelle terapie intensive».