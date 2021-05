Partenza ed arrivo a Termini Imerese

Partenza ed arrivo a Termini Imerese

Dieci prove speciali, percorso di 501,38 km di cui 92 di prove speciali

Tra i protagonisti il pluricampione Paolo Andreucci che ha vinto la gara 10 volte

Sono 195 gli iscritti all’edizione numero 105 della Targa Florio e Targa Florio Historic Rally che prenderà scatterà venerdì alle 15,20 dal porto di Termini Imerese. Anche quest’anno la corsa automobilistica più antica del mondo – la prima edizione risale al 1906 – dovrà fare i conti con la pandemia da Covid19 e si correrà senza pubblico. Ci si affiderà anche al buon senso degli spettatori con la raccomandazione di non assieparsi lungo il tracciato.

Gara valida per diverse competizioni rally ed auto storiche

Tutte le fasi della gara organizzata dall’Automobile Club Palermo saranno trasmesse in diretta streaming sui canali social di Aci Sport e in televisione su Aci Sport tv (canale 228 Sky) e Rai Sport.

La gara è valida per il terzo appuntamento del Campionato italiano rally, del Campionato italiano rally auto storiche, per la Coppa rally di zona e per il Campionato siciliano rally per auto storiche e moderne.

Il programma, si comincia venerdì con lo shakedown

Si comincia venerdì dalle 8 alle 13,30 con lo shakedown, il test sulle macchine già in assetto da gara. Alle 15,20 il via alla prima prova, la Sclafani Bagni, che sarà anche l’unica di giornata.

Sabato sarà il giorno delle altre nove prove: si inizierà alle 7,12. In programma Tribune; tre prove Targa e tre Scillato-Polizzi. L’arrivo è previsto sabato alle 19.30 al Belvedere di Termini Imerese. Il percorso che copriranno le auto nei due giorni di gara sarà da 501,38 chilometri. Novantadue di questi sono dedicati alle prove speciali.

I protagonisti della Targa Florio 2021

Al via protagonisti di rilievo: Renault presenta per la prima volta in gara la nuova Clio Rally4 affidata al pluricampione Paolo Andreucci, già vincitore della Targa in 10 occasioni. In strada anche Hyundai Motorsport, il team protagonista del Campionato del mondo rally con due i20 Wrc della categoria regina World Rally Car affidate al belga vice iridato Thierry Neuville e al norvegese Christian Ole Veiby.

Riolo-Marin all’esordio su Volkswagen Polo GTI

Fra i piloti siciliani esordio sulla Volkswagen Polo GTI per Totò Riolo con Maurizio Marin, vincitori per tre volte della kermesse, nel 2002, 2005 e 2010. Hyundai i20 R5, invece, si affida al campione italiano in carica Andrea Crugnola, ultimo vincitore della Targa Florio nel 2020 con il navigatore Pietro Ometto.

In gara anche Rachele Somaschini che sarà al volante della Citroen C3 R5 con la navigatrice Giulia Zanchetta portavoce dell’iniziativa “Correre per un respiro” in favore della ricerca contro la fibrosi cistica.