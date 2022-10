Pallanuoto maschile, i gironi delle siciliane nel secondo turno

Telimar a Duisburg, in Germania, Ortigia a Bucarest in Romania. L’urna della Federnuoto europea ha stabilito gli accoppiamenti dei gironi del secondo turno della Len Euro Cup di pallanuoto maschile che vede le due siciliane qualificate al via a fine ottobre.

Telimar con il Barcellona

Il Telimar, dopo aver conquistato l’accesso al secondo girone grazie al terzo posto ottenuto a Kranjska Gora è stato inserito nel gruppo C che si giocherà a Duisburg dal 28 al 30 ottobre.

Il club dell’Addaura, finalista nella scorsa edizione del trofeo continentale, ha rinunciato ad ospitare un gruppo (come fece l’anno scorso) per l’indisponibilità della Piscina Comunale di viale del Fante, chiusa a causa della Legionella e per la mancata agibilità. Adesso dovrà affrontare la trasferta in Germania. L’urna ha stabilito le avversarie. Si tratta dei francesi del Turcoing, degli spagnoli del Barcellona e dei padroni di casa del Dusiburg. Passano agli ottavi di finale le prime due.

Ortigia a Bucarest

L’Ortigia è stato inserito nel girone F che scatterà il 27 ottobre. Gli aretusei, sempre vittoriosi in Len Euro Cup nel girone giocato in casa e dominato agevolmente, sono stati accostati i portoghesi del Vitoria Guimaraes, ai padroni di casa dello Steaua Bucarest, ai forti ungheresi dello Zlugo ed ai serbi del Vk Valis (sconfitti nettamente dal Telimar nel gruppo eliminatorio).

Girone da 5 squadre, passano ugualmente le prime due vanno agli ottavi di finale. Un girone insidioso ma alla portata degli aretusei che si troveranno di fronte due formazioni provenienti dai gironi e due “retrocesse” dalla Champions. Zlugo e Valis arrivano dai gironi di Len. I padroni di casa dello Steaua ed il Vitoria Guimaraes sono stati eliminati dal secondo turno della Champions League dove hanno concluso all’ultimo posto rispettivamente nel gruppo A e nel gruppo B. Vecchia conoscenza dell’Ortigia l’attuale tecnico dello Steaua, l’ex attaccante Bodgan Rath che ha anche nel suo organico l’ex centroboa biancovede Filip Klikovac.

Il commento di Piccardo

Ecco il commento di coach Stefano Piccardo, subito dopo il sorteggio: “Andiamo a casa della Steaua, che ha investito molto e ha preso giocatori interessanti. Lì ritroviamo Filip e anche una vecchia conoscenza dell’Ortigia come Bogdan Rath. Poi ci sono gli ungheresi che sono un’ottima squadra, dalla lunga tradizione, quindi i serbi del Valis, oltre alla formazione portoghese, che sinceramente mi sembra quella meno attrezzata. Insomma, poteva andare peggio ma poteva anche andare meglio. Inoltre siamo finiti nel raggruppamento da cinque squadre, quindi avremo un giorno in più di gare e dovremo partire prima. Sarà un girone insidioso. Ad ogni modo, la coppa insegna che o prima o dopo devi giocarle tutte, quindi noi andremo a Bucarest con l’obiettivo di passare il turno”.

Le altre italiane in Len Euro Cup

Il Trieste è stato inserito nel girone A che si gioca a Sabac in Serbia unitamente a Jadran Herceg Novi Solaris, Sabac e Pays D’Aix Natationn. Il Savona nel gruppo B a Strasburgo con il team locale e padrone di casa, vincitore del girone C del primo turno col Telimar, gli olandesi del De Zaan ed i serbi del Partizan.