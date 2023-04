Pallanuoto maschile serie A1, palermitani ormai irraggiungibili

Missione compiuta. Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Netta, inequivocabile anche se più combattuta di quanto non dica il distacco finale. Il Telimar batte in casa alla Piscina Olimpica Comunale la Distretti Ecologici Roma per 15-8 nel match della penultima giornata del campionato di serie A1 di pallanuoto maschile e conquista aritmeticamente la qualificazione ai play off scudetto.

Traguardo storico raggiunto per la seconda volta nelle ultime tre stagioni. I palermitani, quarti con 53 punti, sono certi dell’accesso alle semifinali per il tricolore avendo confermato 4 lunghezze di vantaggio su Trieste, vittorioso di misura a Catania per 13-12.

Match giocato sempre a porte chiuse per l’inagibilità della tribuna dell’impianto di viale del Fante. Sfida equilibrata nei primi due parziali, poi nella terza frazione un parziale di 6-1 per i siciliani ha deciso le sorti della sfida con Jurisic sugli scudi che para un rigore a Lucci. Protagonista del match l’americano Johnny Hooper a segno 6 volte. Statunitense decisivo nel terzo tempo con 4 gol. Insomma, come diceva il tecnico Baldineti alla vigilia del match solo la paura avrebbe potuto fermare i palermitani. Ma la tensione è stata quella giusta.

Dal 3 maggio semifinali scudetto con la Pro Recco

Già definito il quadro delle semifinali. A partire dal 3 maggio, il Telimar giocherà con la capolista Pro Recco. L’Ortigia se la vedrà con il Brescia. Prima, però, la ventiseiesima giornata, che vedrà sabato prossimo, 22 aprile, i palermitani in trasferta contro la Rari Nantes Savona, impegnata nell’andata della finale di Len Euro Cup con gli ungheresi del Vasas.

Giliberti, “Siamo fra le prime quattro d’Italia, straordinario”

Nel dopo partita, Marcello Giliberti, presidente del Telimar, commenta il risultato che porta il club dell’Addaura tre le prime quattro formazioni d’Italia. Un risultato che permetterà ai palermitani di disputare per la terza annata sportiva consecutiva le coppe europee.

I play off diranno se si tratterà di Champions League (e li sarebbe clamoroso) o se la squadra farà la Len Euro League, kermesse che ha visto il sette di Marco Baldineti raggiungere la finale nella stagione 2021-2022.

“Vittoria netta conquistata con una prestazione eccellente dell’intera squadra contro una Distretti Ecologici coriacea, che siamo riusciti però a dominare. Siamo ormai matematicamente ai play-off Scudetto, fra le prime quattro squadre più forti d’Italia. Risultato straordinario, consolidato fra mille difficoltà correlate alla discontinuità di apertura della nostra amata piscina Olimpica comunale e alla permanente inagibilità delle tribune, che ci ha costretto a giocare per l’intera stagione a porte chiuse”.

Il massimo dirigente del Telimar prosegue: “Spero che questi nostri risultati ci possano in prospettiva gratificare con un impianto in grado di garantire la nostra attività, con un adeguato sostegno finanziario da parte di Comune e Regione e con un Main Sponsor in grado di abbracciare il nostro programma sportivo di vertice, fiore all’occhiello della città di Palermo e dell’intera Sicilia”.

Baldineti, “I complimenti vanno ai ragazzi”

Parla anche il tecnico Marco Baldineti. “In questo quarto posto, nessuno ci avrebbe scommesso”, commenta a caldo. L’allenatore, però, tiene a sottolineare che non si tratta di una impresa. “Non abbiamo fatto un’impresa. Abbiamo giocato come una squadra, siamo stati capaci di unirci e tutti, nessuno escluso, hanno dato il cento per cento. Vorrei ringraziare la società, col presidente e la vicepresidente in testa, per tutti i sacrifici e gli sforzi che continuano a fare. Ribadisco, non è un’impresa, perché prenderei meriti che secondo me non ho. Sono i ragazzi ad essere davvero bravi. Sono una squadra che gioca ordinata, che gioca bene. All’inizio, è chiaro, c’erano tante individualità da mescolare. I complimenti vanno ad ognuno di loro, per questo grandissimo campionato che hanno giocato. Ma non siamo ancora appagati”.

L’allenatore ligure conclude: “Col Recco è missione impossibile, ma almeno questa volta giocheremo contro di loro al gran completo e proveremo a metterli in difficoltà. Poi, affronteremo una tra Ortigia e Brescia per il terzo posto. Saranno altre belle partite”.

Hooper, “Stagione decollata nel momento giusto”

L’mvp della partita è sicuramente Johnny Hooper. L’americano, arrivato la scorsa estate per rinforzare la squadra, commenta il match: “Abbiamo giocato molto bene la fase difensiva – spiega il giocatore autore di 6 reti – in un match che fin da subito ha mostrato ritmi serrati. In avvio, a volte le partite possono prendere pieghe inaspettate, ma col passare dei minuti, oggi, il nostro attacco ha giocato molto bene, così come la difesa, perché abbiamo tutti giocato da squadra. Ogni settimana abbiamo fatto progressi e la nostra stagione è decollata nel momento giusto. La prossima settimana saremo a Savona, ma inizieremo già a preparare i play off. È esaltante e sono davvero orgoglioso di poter dire di essere tra le prime quattro squadre in un Campionato competitivo come quello italiano”.

Telimar-Roma, il tabellino

Telimar-Roma 15-8

Parziali: Parziali: 3-2; 3-2; 6-1; 3-3

Telimar: E. Jurisic, M. Del Basso 1, A. Vitale 2, F. Di Patti 1, A. Giorgetti 3, J. Hooper 6, A. Giliberti, A. Pericas Eixarch, F. Lo Cascio, D. Occhione, R. Lo Dico 2, M. Irving, D. Washburn. Allenatore: Baldineti.

Distretti Ecologici Nuoto Roma: De Michelis, Padovano, Voncina, F. Faraglia 2, P. Faraglia, Tartaro, Mirarchi 2, Lucci 2, Boezi, Viskovic 1, Spione 1, Martinelli, Giannotti. Allenatore: Mirarchi.

Arbitri: Pinato e Ferrari

Note. Usciti per limite di falli Tartaro (D) nel terzo tempo, Di Patti (T) e Viskivic (D) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Telimar 8/11 e Distretti Ecologici Nuoto Roma 6/14 + un rigore.