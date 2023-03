Il Telimar fa sul serio, sbanca Trieste e rinforza il quarto posto

29/03/2023

Vittoria. Sofferta, cercata e voluta. Con grande carattere. Il Telimar sbanca Trieste col punteggio di 9-8 nel posticipo della ventiduesima giornata del campionato di serie A1 di pallanuoto maschile e rinforza il suo quarto posto.

Nello scontro diretto con i giuliani, la formazione allenata da Marco Baldineti offre una prova solida centrando tre punti di platino nella corsa all’Europa. I palermitani, infatti, volano a quota 47 punti, a +7 dai triestini quando mancano 6 partite alla conclusione della stagione regolare. I siciliani sfruttano, inoltre, il ko interno della Rari Nantes Savona con l’Anzio per volare a +9 dai liguri considerati avversari diretti per il quarto posto. Ed a soli tre punti dall’Ortigia, terzo, vittorioso a Roma.

Inizio scoppiettante, con i siciliani avanti di due reti. Poi, mentre Baldineti perde pezzi fondamentali per diversi rossi diretti, torna l’equilibrio in vasca. I giuliani agguantano il pareggio e provano per tre volte a portarsi in vantaggio, sempre riacciuffati dagli uomini del Presidente Giliberti. Tutto si decide nell’ultimo quarto, con il Telimar che riesce nello strappo (7-9) che permette di gestire gli arrembanti padroni di casa. Del Basso protagonista nel bene (firma un poker nella prima frazione) e nel male (si fa espellere nel secondo quarto).

Sabato 1 aprile quart’ultimo appuntamento della regular season, con la Rari Nantes Salerno che arriverà a Palermo in cerca di punti preziosi in ottica salvezza.

Poker di Del Basso nella prima frazione

È un vero e proprio Del Basso show nella prima frazione. È il numero 2 del Telimar ad aprire le danze, con Podgornik a rispondere su uomo in più. Ancora Del Basso, sempre in superiorità, acciuffato da Inaba, sempre in superiorità. La squadra palermitana continua a costruire molto e a trasformare ancora altre due volte con Del Basso, in entrambi i casi al termine di una buona azione manovrata in superiorità, per il 2-4 su cui si chiude il primo quarto.

Trieste aggancia il Telimar, Del Basso espulso

Nel secondo tempo, Trieste riesce a riportarsi sotto subito con Mladossich in contropiede e a costruire pian piano il gioco fino al pareggio di Inaba. Il Club dell’Addaura a 2’38 dal termine del periodo perde una pedina preziosa come Del Basso, autore di un poker prima del rosso diretto. Il giapponese alla corte di Bettini serve poi alla perfezione Podgornik per il primo vantaggio dei padroni di casa. Ci pensa, però, Occhione sull’azione successiva in superiorità a riportare equilibrio in partita.

Botta e risposta

Nella seconda metà del match, il Telimar ha la ghiotta occasione di portarsi di nuovo avanti, ma Giorgetti stampa un tiro dai cinque metri sul palo. Dopo una palomba dell’ex azzurro di casa palermitana finita ancora sul legno, in ripartenza è Valentino a segnare il 6-5. Il numero 5 in calottina nera non molla, recupera palla sulla tre quarti e serve Hooper che non sbaglia. Altri due protagonisti fuori: Occhione e Buljubasic espulsi per reciproche scorrettezze. Ne approfitta il Trieste per portarsi sul 7-6 con Petronio in più. Il vantaggio dura poco: Irving batte Oliva su rigore.

Si decide nel finale

Come da pronostici, si decide tutto negli ultimi 8’ di gioco. Controsorpasso di Irving in avvio dell’ultimo quarto. Altro doppio rosso della coppia arbitrale. Stavolta a farne le spese sono Pericas e Mladossich, con le panchine che si accorciano pericolosamente in un momento in cui è fondamentale trovare forze fresche. Il Telimar tenta l’allungo con Giorgetti su uomo in più, quando la partita è sempre più giocata sul filo del nervosismo. Su tripla superiorità numerica è facile per Inaba scaricare su Mezzarobba che appoggia in porta per l’8-9. I palermitani, però, conservano sangue freddo, rimangono lucidi e riescono a respingere tutti gli altri tentativi degli avversari fino alla sirena. Alla fine decisivo il fondamentale dell’uomo in più: Trieste lo ha sfruttato appena 3 volte su 13, il Telimar è andato al 50% con 5 su 10.

Hooper “Sono orgoglioso della squadra”

“È stato un match giocato bene da entrambe le compagini – commenta a caldo il centrovasca del Telimar Johnny Hooper –. Abbiamo iniziato in modo molto offensivo, riuscendo a vincere grazie ad un’ottima fase difensiva soprattutto sul finale. Ci abbiamo messo tutto il cuore- Sono orgoglioso della squadra e non vedo l’ora di scoprire cosa ci riserva il prossimo futuro”.

Giliberti “Vittoria meritata, una vera impresa”

Marcello Giliberti, presidente del Telimar: “Match spettacolare di alta classifica, che abbiamo meritato di vincere, avendolo condotto quasi costantemente in vantaggio. Abbiamo giocato benissimo in difesa ed altrettanto bene in attacco, compiendo, però, alcuni errori banali, che ci potevano costare la vittoria. Vincere a Trieste contro i fortissimi amici friulani è una vera impresa. E noi l’abbiamo compiuta. Siamo, così, soli al quarto posto in classifica, con 7 punti di vantaggio proprio sul Trieste. Dobbiamo fare centro pure nell’imminente match casalingo di sabato contro il Salerno, assetato di punti in chiave salvezza. Se faremo nostra la sfida, la finale a quattro dei play-off Scudetto sarà sempre più alla nostra portata. Sottovalutare questo match, certamente ostico, comporterebbe vanificare tutto ciò che si è fatto di buono sinora. Il Telimar è la città di Palermo. Mai così in alto. Complimenti ai ragazzi, al coach e a tutto lo staff per l’eccellente lavoro svolto sinora”.

Trieste-Telimar, il tabellino

Trieste-Telimar 8-9

Parziali: 2-4; 3-1; 2-2; 1-2

Pallanuoto Trieste: Oliva, Podgornik 2, Petronio, Buljubasic, Vrlic, Valentino 1, Bego, Mezzarobba 1, Razzi, Inaba 3, Bini, Mladossich 1, Ghiara. Allenatore: Daniele Bettini

Telimar: Jurisic, Del Basso 4, Vitale, Di Patti, Giorgetti 1, Hooper 1, Giliberti, Pericas, Lo Cascio, Occhione 1, Lo Dico, Irving 2 (1 rig.), Washburn. Allenatore: Marco Baldineti

Arbitri: Luca Bianco, di Gavardo, e Fabio Brasiliano – Delegato: Dante Saeli

Note: Espulsi per reciproche scorrettezze Buljubasic (TS) e Occhione (T) nel III tempo, Pericas (T) e Mladossich (TS) nel IV tempo. Espulsi per proteste Del Basso (T) nel II tempo e Razzi (TS) nel IV tempo. Usciti per limite di falli Bini (TS), Vitale e Giorgetti (T) nel IV tempo. Superiorità: Trieste 3/13; Telimar 5/10 + 2 rigori (1 fallito da Giorgetti nel II tempo).

Serie A1, i risultati della 22ma giornata

Questi i risultati del turno infrasettimanale. In serata match importante del Telimar a Trieste del Brescia, secondo in classifica, con il Genova Quinto.

Nuoto Roma – Ortigia 8-12

Salerno – Bogliasco 13-8

Nuoto Catania – De Akker Team Bologna 9-7

Pro Recco – Posillipo 12-5

Rari Nantes Savona – Anzio 8-11

Brescia – Genova Quinto 15-5

Trieste – Telimar 8-9

Classifica, Ortigia terzo, Telimar quarto, Catania penultimo

Questa la graduatoria. Pro Recco 64 punti; Brescia 61; Ortigia 50; Telimar 47; Trieste 40; Rari Nantes Savona 38; Genova Quinto 31; Anzio 23; Posillipo e Nuoto Roma 21; De Akker Team Bologna 18; Salerno 16; Nuoto Catania 13; Bogliasco 5.