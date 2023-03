Pallanuoto maschile serie A1, i palermitani difendono il quarto posto

Turno infrasettimanale nel massimo campionato nazionale di pallanuoto maschile che mercoledì 29 marzo celebra la 22ma giornata della stagione regolare. Ortigia ad Ostia ospite della Nuoto Roma per riprendere il cammino e continuare a navigare in terza posizione, ma il big match è per il Telimar che alle 19 è di scena a Trieste per difendere la quarta posizione. I palermitani hanno 4 lunghezze di vantaggio sui padroni di casa; un risultato positivo darebbe ulteriore fiducia per lo sprint finale.

Scontro salvezza, invece, per la Nuoto Catania che alla Scuderi riceve il De Akker Bologna, matricola ed una delle sorprese di questa stagione. Per gli etnei sono le ultime possibilità di centrare punti pesanti ed avvicinare la salvezza diretta senza passare dai play out che sembrano quasi inevitabili.

Ortigia ospite della Nuoto Roma

Archiviata la sconfitta di sabato contro il Recco, l’Ortigia è già concentrata sul prossimo impegno di campionato. I biancoverdi, mercoledì 29 marzo alle 14 scendono in acqua a Ostia contro i padroni di casa della Nuoto Roma. Il match verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della squadra capitolina.

Una trasferta molto insidiosa per gli uomini di Piccardo, che dovranno vedersela contro una formazione che sta vivendo un buon momento, è ottava in classifica ed è reduce dalla doppia vittoria contro Savona (in casa) e Anzio (fuori casa).

L’Ortigia, in questa stagione, ha già affrontato due volte la squadra dell’ex Cristiano Mirarchi, allenata dal padre Maurizio: nel primo turno di Coppa Italia e nel girone di andata del campionato. In entrambi i casi, l’Ortigia ha avuto la meglio. Nel match di Coppa, il divario fu ampio (11-3), perché i romani erano ancora in rodaggio e con un roster non ancora al completo; in campionato, la gara fu più equilibrata, soprattutto nei primi due parziali, con i biancoverdi che alla fine vinsero 12-8.

Per la partita di mercoledì, coach Piccardo spera di recuperare almeno uno tra Francesco Condemi (ipotesi difficile) e Francesco Cassia (il cui infortunio contro il Recco si è rivelato meno grave di quanto ci si aspettasse). Al di là di chi sarà in formazione, ad Ostia servirà molta concentrazione. L’Ortigia dovrà essere compatto e cinico per portare a casa tre punti fondamentali, anche in vista del big match di sabato 1 aprile, a Siracusa, contro il Savona. Sfida che potrebbe mettere una seria ipoteca sulla classifica e la conseguente qualificazione ai play off scudetto degli aretusei.

Piccardo “Affrontiamo squadra che è migliorata moltissimo”

Alla vigilia, il tecnico dell’Ortigia, Stefano Piccardo, mette in evidenza le caratteristiche della formazione romana e sottolinea l’importanza della partita. “Affrontiamo una squadra con una identità tattica ben precisa – sottolinea l’allenatore – che nella fase difensiva si affida molto alla zona a M. Loro hanno un roster che durante il campionato è migliorato, non a caso hanno fatto 6 punti nelle ultime due partite. Sono in condizione e hanno ottimi giocatori come Faraglia, Mirarchi e De Michelis, che è un portiere di alto livello. Ci aspetta una gara difficile, nella quale dovremo saper interpretare bene sia la nostra fase difensiva sia la ripartenza e l’attacco posizionato contro la loro zona a M. È un match importante, ne mancano cinque alla fine e sappiamo che saranno tutti fondamentali per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati all’inizio della stagione. Cercheremo di fare del nostro meglio”.

“Dobbiamo avere coscienza delle nostre giocate”

L’allenatore biancoverde rivela quale sia l’aspetto più importante sul quale ha fatto leva, ieri, parlando ai suoi giocatori durante l’analisi della sconfitta con il Recco: “L’aspetto più significativo che abbiamo toccato è che bisogna avere coscienza delle proprie azioni, nel senso che, quando giochiamo, dobbiamo avere consapevolezza sia dei movimenti difensivi che facciamo, perché se fatti male producono determinati effetti, sia di quelli in fase offensiva. Dobbiamo muoverci all’unisono e riuscire tutti insieme a capire i movimenti degli altri. Questo ci può sicuramente portare a evitare di avere cali di attenzione e regalare gol troppo facili come avvenuto con il Recco. Questa coscienza dovremo averla nelle prossime cinque partite, che saranno tutte molto toste”.

Carnesecchi “Nuoto Roma squadra preparata”

Anche Alessandro Carnesecchi, mancino dell’Ortigia, pone l’attenzione sul momento di forma dei romani e su come i biancoverdi dovranno affrontare questa difficile trasferta. “La Nuoto Roma è una formazione molto preparata – spiega – cresciuta tanto nel corso della stagione e con una idea di gioco precisa. Sono infatti molto organizzati e ti concedono poco. Ma credo che alla fine tutto dipenda da noi. La differenza, in queste partite che rimangono, la fa la testa, la fanno le motivazioni rispetto agli obiettivi. Noi vogliamo arrivare terzi e giocarci al meglio delle nostre possibilità i play-off scudetto. Credo che si possa parlare tanto di tattica e tecnica, ma alla fine il fulcro è sempre l’aspetto mentale”.

Il giovane mancino biancoverde racconta lo spirito con il quale il gruppo vuole ripartire dopo lo stop con il Recco: “Abbiamo analizzato la gara contro il Recco e abbiamo capito che l’errore fondamentale, che poi ha portato a tutta un’altra serie di imprecisioni tecniche e tattiche, è stato quello di essere troppo remissivi. Un atteggiamento che non va bene contro una squadra come quella ligure, alla quale non puoi concedere nulla. Detto questo, adesso dobbiamo guardare avanti e pensare che ogni partita sarà una finale. L’atteggiamento mentale può essere determinante in certe situazioni. Quelli che ci aspettano sono tutti match duri e dobbiamo cercare di portare a casa più punti possibili per centrare il nostro obiettivo”.

Insidia Trieste per il Telimar che difende il quarto posto

Trasferta delicata per il Telimar che mercoledì sera è atteso nella vasca di una delle dirette avversarie per un posto in Europa, la Pallanuoto Trieste.

Alla piscina Bianchi, fischio d’inizio alle 19.30 agli ordini degli arbitri Luca Bianco e Fabio Brasiliano. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Vimeo del club giuliano.

Giliberti “Abbiamo ritrovato il nostro gioco”

Quarto posto solitario per il club dell’Addaura che, vincendo sabato scorso il derby con la Nuoto Catania, ha mantenuto il distacco di 4 punti proprio sugli alabardati: “Vincere un derby dà tantissima soddisfazione – spiega l’attaccante palermitano Andrea Giliberti –. Soprattutto perché abbiamo giocato una buona partita ed è stato bello tornare in casa e festeggiare così, dando continuità all’ottima prestazione del turno precedente in trasferta contro il Quinto. Abbiamo ritrovato il nostro gioco, dopo l’imprevisto pareggio in casa contro il Bologna, che in un percorso così lungo ci può stare. E adesso siamo pronti per le prossime partite, che saranno quelle fondamentali, in cui si deciderà il campionato”.

Ed analizza: “Il nostro problema è che difendiamo bene, ma quando non troviamo gol in attacco a volte perdiamo attenzione in difesa. Devo dire che stiamo migliorando, partita dopo partita. Questo, però, è il momento di stringerci tutti attorno al mister, per arrivare alla fine nel miglior modo possibile”.

Contro il Trieste, a Palermo si era giocato un match tirato, in cui per i padroni di casa avevano pesato le espulsioni di tre pedine importanti come Irving, Giorgetti e Occhione nei momenti chiave dell’incontro, concluso con una sconfitta di misura.

Oggi, però, Trieste è reduce dall’uscita in semifinale dalla Len Euro Cup, al termine di un doppio scontro con la Rari Nantes Savona risolto sul filo da una rocambolesca rete a 2” dalla sirena dell’ex portiere Telimar, Gianmarco Nicosia.

“Gli uomini di Bettini vengono da una piccola, grande, delusione. Noi sappiamo bene cosa vuol dire – aggiunge Giliberti –. Si sono subito scossi in campionato, grazie alla netta vittoria di sabato a Bogliasco. Quindi, anche domani saranno molto agguerriti, perché vogliono tornare in Euro Cup e questo scontro diretto è fondamentale. Lo sarà per loro quanto per noi, che ci stiamo preparando da mesi per queste sfide conclusive della regular season. Nel girone di ritorno, ci toccavano tre scontri diretti fuori casa. Uno, quello con l’Ortigia, lo abbiamo concluso in pareggio. L’obiettivo è di conquistare quanti più punti possibile a Trieste e Savona. Saranno queste le partite che peseranno alla fine”.

Nuoto Catania ospita la De Akker Bologna

Mancano solo cinque giornate al termine della regular season e le occasioni per fare punti pesanti cominciano a scarseggiare per la Nuoto Catania.

Dopo la sconfitta nel derby contro il Telimar, i rossazzurri affrontano il De Akker Team di Bologna mercoledì alla Scuderi alle 15. Il match verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del club etneo. Imperativo vincere per non perdere contatto dalla Rari Nantes Salerno che precede i siciliani di 3 lunghezze e che ospita il fanalino di coda Bogliasco.

Dopo questo impegno i rossazzurri dovranno affrontare: il Quinto in trasferta, il Brescia e il Trieste in casa e la Rari Nantes Salerno in trasferta.

Queste le parole del tecnico Giuseppe Dato alla vigilia del match: “Bologna rappresenta per noi, in questo momento della stagione, una tappa fondamentale. È una squadra ben organizzata ed allenata, dotata anche di ottime individualità. Non possiamo permetterci di fare calcoli e dobbiamo puntare con decisione al risultato pieno”.

Il direttore sportivo Giuseppe Leonardi ha detto: “La partita con la De Akker,vittoria auspicabile, servirà a riordinare per quanto possibile le idee alla nostra squadra che sta attraversando un periodo di prestazioni non particolarmente brillanti.L’obiettivo play out va raggiunto al più presto per poi preparare al meglio la fase finale del campionato sperando di raggiungere la salvezza. Sono convinto che i ragazzi, il tecnico siano consapevoli del difficile percorso che ci aspetta e che riusciremo a dare finalmente una svolta a questa stagione difficile. Dobbiamo,società allenatore e squadra uniti tutti insieme, lavorare sodo per cercare di raggiungere l’obiettivo.

“Nulla è perduto” sarà questa la motivazione che ci deve accompagnare da ora in avanti con fiducia e consapevolezza delle nostre capacità”.

Serie A1 maschile, il programma della 22ma giornata

Nuoto Roma – Ortigia alle 14

Salerno – Bogliasco alle 15

Nuoto Catania – De Akker Team Bologna alle 15

Pro Rocco – Posillipo alle 15

Rari Nantes Savona – Anzio alle 15

Brescia – Genova Quinto alle 19.30

Trieste – Telimar alle 19.30

La classifica, Ortigia e Telimar in zona play off

Pro Recco 61 punti; Brescia 58; Ortigia 47; Telimar 44; Trieste 40; Rari Nantes Savona 38; Genova Quinto 31; Posillipo e Nuoto Roma 21; Anzio 20; De Akker Team Bologna 18; Rari Nantes Salerno 13, Nuoto Catania 10; Bogliasco 5.