I ragazzi di scena a Torre del Greco alle 15, le ragazze in casa dalle 10 contro Bolzano

Terza e ultima giornata della fase a gironi (quest’anno con sole gare d’andata) in A1 e A2 domenica 19 luglio.

In A1 maschile il Ct Palermo, dopo il pareggio ottenuto domenica scorsa a Bari, tenterà l’impresa di vincere a Torre del Greco (ore 15) che gli permetterebbe di chiudere al secondo posto ed evitare i play out che disputano le compagini terze e quarte dei quattro gironi.

Il capitano Davide Cocco avrà a propria disposizione Carlos Gomez Herrera, Omar Giacalone, Claudio Fortuna, Luca Margaroli, Andrea Trapani e Matteo Iaquinto.

Gli avversari, New Tennis Torre del Greco, possono annoverano nel proprio organico giocatori del calibro di Guillermo Garcia Lopez, Giammarco Moroni e Gianluigi Quinzi.

Nell’altra gara del girone, sfida tra Angiulli Bari e Tc Italia.

Ricordiamo che la squadra che chiude al terzo posto avrà la possibilità di giocare il ritorno play out in casa contro una quarta di un altro girone.

La prima classificata approda in semifinale, la seconda mantiene la categoria.

Le altre due siciliane in gara in A1, Vela Messina e Match Ball Siracusa giocheranno in casa contro Massa Lombarda e Sassuolo.

A2 FEMMINILE

Obiettivo play off per le ragazze di A2 femminile le quali potranno sfruttare il vantaggio del fattore campo. Domenica a partire dalle 10 sui campi di viale del Fante arriverà il Tc Rungg Bolzano.

Entrambe le squadre hanno tre punti in classifica. Soltanto la prima classificata si qualifica per la finale play off. Andata il 26 luglio, ritorno il 2 agosto.

A disposizione del capitano Alessandro Chimirri, la belga Lara Salden 287 al mondo e le palermitane Federica Bilardo, Giorgia Pedone, Anastasia Abbagnato e Virginia Ferrara.

Le bolzanine hanno un organico di ottimo valore, nel quale spicca la svizzera Susan Bandecchi, 285 Wta.