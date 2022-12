Pallavolo femminile serie B1, le palermitane giocano il nono turno

Trasferta pugliese per la Duo Rent Terrasini che domani, domenica 4 dicembre alle 17.30 (arbitri Chiariletti e Lanzilli), sarà ospite del Melendugno per la nona giornata del girone E della serie B1 di pallavolo femminile.

La squadra allenata da Enzo D’Accardi cerca punti dopo la sconfitta interna nel turno precedente con la capolista Arzano per 1-3. Non sarà facile: le leccesi sono quarte in classifica con 12 punti in 6 partite, frutto di 4 vittorie e due sconfitte. Al Palazzetto San Giuseppe da Copertino di Lecce, il Terrasini vuole dare battaglia. Così come ha fatto nelle prime cinque partite disputate concluse sempre al tie-break con 2 successi e 3 sconfitte ed un totale di 7 punti. L’obiettivo del sestetto palermitano, quindi, è ritornare a fare punti dopo lo stop – preventivabile – con la capolista Arzano.

D’Accardi “Terrasini pronto a nuova sfida”

Il tecnico del Terrasini Enzo D’Accardi commenta la vigilia della sfida. “Trasferta difficile per molti motivi – sottolinea – anche dal punto di vista logistico ma le ragazze sono pronte all’ennesima battaglia. Abbiamo chiuso le prime cinque partite al tie-break ed avremmo potuto fare lo stesso anche la settimana scorsa con l’Arzano se nel primo set non avessimo sbagliato alcuni punti possibili. Peccato, a la squadra è in salute”.

E poi sull’avversario “Sono una squadra tra le più accreditate ed attrezzate per il salto di categoria – prosegue D’Accardi – ed hanno avuto un paio di battute d’arresto forse per mancanza di amalgama. Avversario certamente duro. Noi arriviamo all’appuntamento col roster al completo mentre speriamo di recuperare per la settimana prossima Angelova”.

B maschile, Re Borbone riposa ma con testa al Lamezia

Reduce da quattro vittorie consecutive contro Paomar Siracusa, Papiro Fiumefreddo, Sicily Villafranca Tirrena e Callipo Vibo Valentia, la Re Borbone Saber Palermo resta ferma per il turno di riposo nella nona giornata del campionato di serie B.

Un’occasione importante per rifiatare e soprattutto per preparare la delicata trasferta di domenica 11 dicembre in casa del Raffaele Lamezia, attualmente secondo in classifica con 3 punti in più dei biancoverdi di Nicola Ferro e che domani 4 dicembre giocherà a Villafranca Tirrena.

La preparazione della Re Borbone Saber purtroppo è stata rallentata da un infortunio alla spalla del capitano Giovanni Blanco: il centrale si sottoporrà alla risonanza magnetica e solo dopo si potrà sapere se sarà disponibile per Lamezia. “Non ci voleva – sottolinea il presidente Giorgio Locanto – perché la squadra sta crescendo, è in forma e concentrata sulla prossima trasferta calabrese, dove ci giocheremo una fetta importante del nostro futuro. Il Lamezia è una delle formazioni più attrezzate e come noi da anni prova il salto in A3, senza riuscirci. Con Blanco in campo avremmo una ulteriore arma in più e speriamo di recuperarlo, anche se nel nostro organico non mancano i giovani in grado di emergere”.

Il programma della nona giornata: Letojanni-Callipo Vibo Valentia; Aquila Bronte-Papiro Fiumefreddo; Sicily Villafranca Tirrena-Raffaele Lamezia; Paomar Siracusa-Cinquefrondi. Riposano: Universal Viagrande e Re Borbone Saber Palermo.

La classifica: Letojanni 18 punti; Raffaele Lamezia e Universal Viagrande 16; Re Borbone Saber Palermo 13: Sicily Villafranca 10; Aquila Bronte 9; Cinquefronti e Paomar Siracusa 7; Papiro Fiumefreddo 3; Callipo Vibo Valentia 0.