Pallamano maschile serie A Gold, si gioca il 18 febbraio alle 19

Dopo la vittoria sul Bolzano nuovo scontro con una squadra trentina per l’Albatro. I bluarancio, infatti, sono attesi a Bressanone sul parquet della capolista per la settima giornata di ritorno del campionato di serie A Gold di pallamano maschile. La comitiva bluarancio partirà nella mattinata di sabato 18 febbraio. Fischio di inizio alle 19 e diretta come al solito assicurata sulla piattaforma di Elevensports.

Compito davvero difficile per il sette allenato da Rodolfo Jung che si troveranno di fronte la squadra dominatrice di questo campionato che con 35 punti, frutto di 17 vittorie ed un pareggio, e vincitrice della Coppa Italia.

L’Albatro arriva al match comunque carico dopo aver riassaporato il gusto della vittoria battendo sabato scorso il Bolzano e spezzando una serie negativa di quattro turni. Successo che permette loro di sostare in nona posizione con 15 punti. Tre in più della zona play out.

A Bressanone, però, come avviene spesso nei match chiusi sulla carta, i siracusani vanno con la mente sgombra e senza nulla da perdere. E si presentano con una delle migliori difese della serie A Gold con 482 reti subite, la terza meno battuta. Di fronte il terzo migliore attacco con 580 reti.

“La vittoria di sabato scorso ha portato entusiasmo – così come si ripete nell’ambiente siracusano –, ma siamo consapevoli di dover lavorare ancora tanto e di poter dare molto al nostro campionato”.

All’andata, che si giocò il 27 ottobre scorso, finì 28-23 per gli altoatesini con la squadra siracusana capace di reggere il match fino alla fine.

Serie A Gold, il programma della ventesima giornata

Queste le partite della settima giornata di ritorno (ventesima) del massimo campionato nazionale maschile.

Raimond Sassari – Carpi

Bolzano – Pressano

Alperia Merano – Campus Italia

Banca Popolare Fondi – Conversano

Secchia Rubiera – Romagna

Brixen – Teamnetwork Albatro

Sidea Group Fasano – Cassano Magnago

La classifica, Albatro nono

La classifica aggiornata della serie A Gold. Brixen 35 punti; Conversano 29; Alperia 28; Sidea Group Fasano* 27; Raimond Sassari e Pressano 25; Bozen 22; Cassano Magnago 21; Teamnetwork Albatro 15; Banca Popolare Fondi; Carpi 7; Campus Italia 5; Secchia Rubiera* (-5) e Romagna 4.

Con l’asterisco una partita in meno