Pallamano maschile, Serie A Gold, altoatesini firmano il settimo sigillo

Sconfitta preventivabile per l’Albatro che lotta ma perde in casa con la capolista Brixen nell’anticipo di lusso della settima giornata del campionato di serie A Gold di pallamano maschile.

Gli altoatesini alleanti da Davor Cutura vincono 28-23 al Pala Pino Corso centrando la settima affermazione in altrettante partite mantenendo la vetta e mettendo pressione alle inseguitrici adesso costrette a vincere per evitare la fuga.

Siracusani, dal canto loro, motivati dopo il successo a Bolzano, hanno trovato di fronte un avversario oggettivamente più forte che ha saputo sfruttare le occasioni in più. L’Albatro rimane a 7 punti in classifica ed, in attesa dei risultati delle altre formazioni che giocheranno il loro turno nel weekend, rimane in ottava piazza.

Albatro avanti

Arancioblu partono bene con un approccio aggressivo e propositivo. La squadra di Fabio Reale, ritornato dopo una settimana di stop in panchina (era assente a Bolzano, ndr), va subito sul 3-1 sui primi della classe confermando quanto di buono visto a Bolzano sabato scorso.

Il Brixen fa lo strappo

Poi il parziale di 4-0 porta avanti gli ospiti che non fanno sconti. Il Brixen guida il match portandosi su un vantaggio che riesce a gestire fino al termine. Nel secondo tempo reazione dei padroni di casa che mettono ancora paura ai biancoverdi. Capolista costretta a non abbassare i ritmi fino alla fine ma porta a casa il settimo sigillo. Per il Brixen 7 reti di Iballi e 6 di Stricker. Per gli aretusei cinquine di Glicic e Gorela. Prestazione positiva per i siciliani, ma oggettivamente la capolista ha dimostrato il perché fosse davanti a tutti in campionato.

Il tabellino

Teamnetwork Albatro – Brixen 23-28

Primo tempo: 11-15

Teamnetwork Albatro: Mincella, Bianchi 3, Mantisi 1, Zungri 1, M. Calvo, Vinci 3, Martelli, Burgio, Souto Cueto 3, Cuzzupè, Bobicic 2, D. Glicic 5, Gorela 5, M. Glicic. Allenatore Fabio Reale.

Brixen: Volarevic, Di Giulio, Sirot, Bulzamini, Dapiran 4, Arcieri 1, Stricker 6, Kholodiuk 3, E. Iballi 3, A. Iballi 7, Wierer, Rufinatscha, Mimikos 2, Oberhollenzer, Versakovs 2. Allenatore Davor Cutura.

Arbitri: Fabio Bocchieri e Nicola Scavone