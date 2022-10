Pallamano, serie A Gold maschile, domani inizia la settima giornata

Anticipo di lusso per la Teamnetwork Albatro che domani sera 26 ottobre (con inizio alle 18.45 e diretta su Elevensports) riceverà la capolista Brixen alla palestra Acridina Pino Corso per l’anticipo della settima giornata della serie A Gold di pallamano maschile.

La formazione arancioblu ritrova in panchina il suo allenatore Fabio Reale costretto al forfait per la trasferta fruttuosa sul parquet del Bolzano di sabato scorso. E la squadra, tornata domenica, ha iniziato ieri il lavoro preparatorio per questa sfida ed oggi completerà la rifinitura.

Albatro vuole conferme

Di contro, il sette aretuseo punta a riconfermarsi anche di fronte ad una grande di questa serie A Gold e dopo aver battuto con pieno merito il Bolzano in trasferta, punta alla quarta vittoria stagionale che migliorerebbe una classifica già lusinghiera. I siciliani punteranno sulla verve della difesa che finora si è comportata molto bene ed è una delle meno perforate con 156 reti al passivo. Si punta sui gol di Juan Souto Cueto (a segno 31 volte in questo avvio di campionato) e di Jan Gorela, 24 gol per lui.

Brixen, miglior difesa, a caccia del settimo sigillo

Sulla strada dell’Albatro la corazzata Brixen, allenato da Davor Cotura, che fin qui ha effettuato un percorso netto fatto di sei vittorie in altrettante partite giocate. Gli altoatesini sono primi a punteggio pieno ed hanno l’intenzione di continuare il loro cammino andando alla caccia della settima affermazione.

Il sette altoatesino è in vetta con la migliore difesa del torneo: al momento ha subito 134 reti segnandone 178.

Attanasio “Sarà una partita durissima”

Gianni Attanasio, viceallenatore dell’Albatro, a cui è toccato il compito di guidare la squadra sabato scorso, analizza la sfida di domani sera. “Quella di domani – osserva – sarà una partita durissima contro un avversario importante attrezzato ed allestito per la vittoria del campionato. Noi veniamo da una vittoria fuori casa che ci ha dato coscienza e consapevolezza nei nostri mezzi. Sappiamo che non sarà affatto semplice ma abbiamo voglia di fare bene e non ci tireremo indietro”.

Fischio d’inizio alle 18.45. Il match, che è un anticipo della settima giornata programmata precedentemente per sabato prossimo, sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma di Elevensports.