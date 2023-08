Basket femminile serie A1, allenamenti al PalaPadua

Torna in palestra la Passalacqua Ragusa che mercoledì 23 agosto al PalaPadua inizia gli allenamenti in vista della stagione 2023-2024 che vede la formazione biancoverde impegnata nel massimo campionato nazionale femminile di basket ed in Coppa Italia dopo un’annata da dimenticare.

Appuntamento quindi alle 19 del 23 agosto agli ordini di Lino Lardo. Si ritroverà la quasi totalità delle giocatrici della prima squadra, ad eccezione di Laura Spreafico e Oderah Chidom, il cui arrivo è previsto rispettivamente per il 26 e il 29 agosto.

Al primo allenamento saranno dunque presenti le playmaker Jasmine Thomas e Ilaria Milazzo, le esterne Silvia Pastrello, Laura Juskaite e Josephine Di Fine, le lunghe Matea Nikolic, Maria Miccoli e Ivana Jakubcova. Insieme a loro, le giovani che prenderanno parte al campionato di Serie B: Federica Mazza, Laura Gatti, Elena Mallo, Elisabetta Salice, Claudia Chessari, Federica Terrone e Melaine Olodo.

Presentazione della squadra il 25 agosto

Intanto, per venerdì 25 agosto è in programma la presentazione ufficiale della squadra, alla stampa e alla città. L’appuntamento si terrà al Bam di Ragusa, che sarà uno dei nuovi sponsor della prossima stagione, alle 19.

A metà settembre il Memorial Francesco Passalacqua

Il 15 e 16 settembre, sempre al PalaPadua di Ragusa, sarà quindi di scena l’ottava edizione del memorial Francesco Passalacqua, in cui la formazione biancoverde di coach Lino Lardo sarà opposta alla Dinamo Sassari in un doppio confronto, mentre la settimana dopo Milazzo e compagne saranno impegnate ad Agropoli in un quadrangolare con Campobasso, Roma e Battipaglia.

Esordio in campionato l’1 ottobre con Bologna

Nella prima giornata dell’opening day – 30 settembre, 1 ottobre – la Passalacqua Ragusa sarà impegnata contro Bologna, poi seguirà un turno di riposo alla seconda giornata.

L’esordio casalingo è in programma alla terza, il 15 ottobre con Geas Sesto San Giovanni. Seguirà trasferta a Campobasso, e sfida interna con la Dinamo Sassari il 29 ottobre.

Il 3 dicembre, alla decima giornata, la squadra di coach Lino Lardo se la vedrà in casa contro Schio mentre la settimana successiva sarà impegnata al Taliercio con l’Umana Reyer Venezia. Il 23 dicembre si concluderà il girone d’andata e la prima giornata del girone di ritorno si disputerà il 14 gennaio. La stagione regolare si concluderà il 20 aprile.

Il cammino della Passalacqua Ragusa

1a giornata – andata 1 ottobre, ritorno 14 gennaio

Passalacqua Ragusa – Futurvirtus Bologna

2a giornata

Riposo

3a giornata – andata 15 ottobre, ritorno 28 gennaio

Passalacqua Ragusa – Geas Sesto San Giovanni

4a giornata – andata 22 ottobre – ritorno 3 febbraio

Magnola Basket Campobasso – Passalacqua Ragusa

5a giornata – andata 29 ottobre – ritorno 17 febbraio

Passalacqua Ragusa – Dinamo Lab Sassari

6a giornata – andata 5 novembre – ritorno 3 marzo

Castelli Romani Frascati – Passalacqua Ragusa

7a giornata – andata 12 novembre – ritorno 10 marzo

Passalacqua Ragusa – Faenza Basket Project

8a giornata – andata 19 novembre – ritorno 17 marzo

Brixia Basket Brescia – Passalacqua Ragusa

9a giornata – andata 26 novembre – ritorno 24 marzo

Passalacqua Ragusa – San Martino di Lupari

10a giornata – andata 3 dicembre – ritorno 30 marzo

Passalacqua Ragusa – Famila Basket Schio

11a giornata – andata 10 dicembre – ritorno 7 aprile

Reyer Venezia Mestre – Passalacqua Ragusa

12a giornata – andata 17 dicembre – ritorno 14 aprile

Pallacanestro Sanga Milano – Passalacqua Ragusa

13a giornata – andata 23 dicembre – ritorno 20 aprile

Passalacqua Ragusa – Battipagliese.

Like this: Like Loading...