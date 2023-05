Basket femminile serie A1, l'ala lituana si è ripresa dall'infortunio

Continua a lavorare in sede di mercato, tra partenze, arrivi e conferme, la Passalacqua Ragusa. Ed arriva la riconferma anche per la prossima stagione di Laura Juskaite.

La forte guardia/ala lituana, era arrivata nel mercato invernale nella passata stagione ma si era infortunata con la propria nazionale dopo aver disputato appena quattro partite in maglia biancoverde. Insomma, la prossima sarà la stagione del riscatto dopo il pesantissimo infortunio.

Confermata dopo operazione e riabilitazione

Ne è seguita l’operazione e la riabilitazione. Nei giorni scorsi la giocatrice è tornata a Ragusa dove è stata visitata e valutata dallo staff medico della società, che ha dato il proprio parere positivo: la giocatrice sarà dunque pronta ad iniziare la preparazione con le compagne di squadra a partire dalla fine di agosto, costituendo un punto di forza importante in seno alla formazione allenata da coach Lino Lardo.

Media di 9 punti e 5 rimbalzi

Nelle quattro gare disputate con Ragusa, Juskaite ha viaggiato a 9 punti di media con 5 rimbalzi a partita. Sempre lo scorso anno, prima di approdare a Ragusa, aveva militato nel Kibirkstis, formazione lituana che ha disputato l’Eurocup women, con la quale, in 23 minuti a partita, aveva totalizzato più di 15 punti di media, tirando con il 60% da due, il 37% da tre e l’85% dalla lunetta, raccogliendo una media di 5 rimbalzi. Numeri importanti anche in Eurocup dove aveva totalizzato una media di 20 punti con quasi 8 rimbalzi per gara. Importante anche l’apporto di Laura Juskaite con la maglia della propria nazionale. Nelle qualificazioni dello scorso novembre, per lei 20 punti contro l’Ucraina.

L’arrivo di Silvia Pastrello

Nei giorni scorsi si è registrato l’arrivo di Silvia Pastrello giovane ala, classe 2001, che andrà ad irrobustire il gruppo delle italiane, è reduce da due buone stagioni con la maglia di San Martino di Lupari e proprio contro Ragusa ha disputato una delle migliori partite di quest’anno, mettendo a segno 15 punti in 33 minuti di permanenza in campo (32, in quella partita, erano stati i punti della compagna di squadra Ilaria Milazzo, altro nuovo acquisto della formazione allenata da coach Lino Lardo). Poco più di 8, invece, i punti di media nella stagione appena andata in archivio con 3,5 rimbalzi a gara. Una giocatrice giovane che ha ancora certamente buoni margini di miglioramento.

Anche Miccoli ritorna in biancoverde

Nei giorni scorsi c’è stato un nuovo ritorno in casa biancoverde. Dopo Laura Spreafico ed Ilaria Milazzo, anche Maria Miccoli torna in biancoverde e farà parte del roster che comporrà la squadra ai nastri di partenza per l’edizione del campionato di serie A1 di basket femminile 2023-2024.

L’ala classe 1995 torna a vestire i colori biancoverdi dopo tre stagioni trascorse a Lucca e una a Vigarano, con numeri di assoluto rispetto. Nell’ultimo campionato Maria Miccoli ha messo a segno 8 punti di media a partita, raccogliendo 6 rimbalzi a gara, mentre nella stagione precedente, sempre con le toscane, aveva raggiunto la doppia cifra di media. Un innesto importante nelle rotazioni di coach Lino Lardo.

