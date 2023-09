Serie B, Valente differenziato

Si avvicina l’attesa sfida tra Palermo e Cosenza prevista per venerdì 22 settembre alle 20.30 e valida per la sesta giornata del campionato di serie B.

I rosanero continuano la loro preparazione per il match in programma al Renzo Barbera. A Torretta la squadra allenata da Eugenio Corini ha effettuato un’attivazione e mobilità, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva, sviluppi offensivi ed una partita a tema.

Insigne parzialmente in gruppo, Vasic rientra

Notizie positive arrivano dall’infermeria. Roberto Insigne sta recuperando da una lesione all’adduttore diagnosticata dopo la partita con la Feralpisalò. L’esterno offensivo, a segno in quella partita era uscito prima dell’intervallo. Insigne ha lavorato parzialmente in gruppo.

Aljosa Vasic, invece, ha svolto l’intera seduta insieme al resto della squadra. Il giovane centrocampista aveva rimediato un trauma contusivo al calcagno al piede sinistro nel corso della rifinitura di venerdì scorso.

Valente in differenziato

Lavoro differenziato, invece, per Nicola Valente. Il numero 30 era rimasto in panchina ad Ascoli per tutta la durata del match.

Buttaro in guarigione

Nei giorni scorsi, Alessio Buttaro è stato sottoposto ad indagini cliniche che hanno evidenziato l’avvenuta guarigione della lesione distrattiva di primo grado della giunzione miotendinea del popliteo della gamba sinistra. A causa del persistere della sintomatologia dolorosa alla sindesmosi della caviglia della stessa gamba, il calciatore prosegue il percorso di lavoro differenziato. Si avvicina, quindi, il recupero del terzino destro.

Gli ex rosanero

Contro i silani, il Palermo troverà quattro ex. Il primo, il più “fresco” è Gennaro Tutino. L’attaccante napoletano era arrivato in rosanero a gennaio di quest’anno nel mercato invernale. Bottino magro per lui: 3 reti (ed un rigore sbagliato con la Reggina nel match comunque vinto dai siciliani per 2-1) in 18 presenze. In questo inizio di campionato l’attaccante ha firmato 2 reti in cinque presenze.

Andrea Rispoli (dal 2015 al 2019 al Palermo) con 129 presenze e 12 reti in rosanero. Ci sono anche i portieri Alessandro Micai (nella Primavera nel 2012 e poi in prima squadra l’anno successivo) e Leonardo Marson (Primavera nel 2016-2017) che la scorsa stagione regalò i tre punti ai suoi nella sfida di andata al San Vito Luigi Marulla parando un rigore a Brunori e blindando il 3-2 dei suoi compagni.

E c’è, infine, Fabio Caserta, attuale tecnico dei silani, che nel 2007-2008 giocò con il Palermo in serie A segnando un gol nel derby di Sicilia al Catania vinto, però, dai rossazzurri per 3-1.