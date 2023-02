I voti della venticinquesima giornata

Il Palermo ferma la capolista Frosinone, costringendola all’1-1 al Renzo Barbera nel match della 25^ giornata del campionato di Serie B. Al gol di Valerio Verre, realizzato al 38′ del primo tempo, ha risposto Boloca nella ripresa. Un punto che fa salire i rosanero a quota 35 in classifica, l’ultimo utile per la zona play-off, in attesa dei posticipi. Una partita ordinata quella degli uomini di Corini, abili nel primo tempo a limitare gli avanti ciociari e a trovare il gol del vantaggio. Nella ripresa, il Frosinone esce alla distanza, trascinata da un sontuoso Caso. Una buona partita, quella dei padroni di casa, che non hanno forse il contributo che ci si aspettava dalla panchina.

Le pagelle di Palermo-Frosinone

Pigliacelli 6,5: Nel primo tempo viene messo in difficoltà solo in un paio di circostanze. Molto più impegnato nella ripresa. L’estremo difensore è bravo a difendere i propri pali. Non può nulla sul destro al volo di Boloca.

Marconi 6: Partita intelligente quella del centrale rosanero. Bravo, insieme a Nedelcearu, a limitare Moro. In molto frangenti, si rende pericoloso anche in fase offensiva.

Nedelcearu 6: Il difensore rumeno si conferma un muro invalicabile. A fermarlo solo un infortunio al ginocchio intorno all’ora di gioco.

Graves 6: Prima da titolare contro la prima della classe. Simon rispetta le aspettative. Nel ruolo di terzo di difesa si disimpegna in maniera egregia, coniugando spinta a fosforo in difesa.

Valente 7: Tecnicamente è il migliore della formazione rosanero. Nel primo tempo è una macchina da guerra. Gli avversari lo possono fermare solo con il fallo.

Verre 7,5: Come da titolo, è quasi magia. Oggi mette in campo geometrie importanti, creando verticalizzazioni e potenziali occasioni da gol. Poi si inventa il gol del weekend da centrocampo. Sontuoso.

Gomes 6,5: In certi frangenti, sembra avere tre polmoni. Quello che è mancato a Genova, oggi è stato messo in campo contro il Frosinone anche grazie a lui. Insostituibile.

Saric 6: In crescita dopo la trasferta in Liguria. Partita di sostanza.

Sala 6: Bene in copertura, sempre in spinta in fase offensiva.

Tutino 6: Partita di medio-alto livello nel primo tempo, poi cala nella ripresa. Deve ancora trovare sintonia con i compagni.

Brunori 5: Nel primo tempo manca di poco il gol. Poi, si interstardisce troppo in alcune occasioni. Egoista.

Broh (dal 57′) 5,5: Entra a partita in corso. Appare macchinoso in fase di ripartenza.

Di Mariano (dal 57′) 5: Ancora non ci siamo. Ci prova, ma senza mai riuscire. Opaco.

Buttaro (dal 61′) 6: Rientra in campo dopo diversi mesi di assenza. Chiamato a sostituire Nedelcearu, lo fa al meglio delle sue possibilità. Rischia in un paio d’occasioni in area di rigore. Al di là di ciò, gioca una partita sufficiente.

Soleri (dal 79′) s.v.

Corini 6: La sua squadra gioca una partita oculata nel primo tempo. Nella ripresa, subisce le avanzate del Frosinone che, nonostante le barricate messe in campo dal tecnico rosanero, trova il gol del pari grazie a Boloca. Una buona partita anche se è apparso evidente il mancato contributo dei cambi, condizionati dall’infortunio di Nedelcearu. Nel prossimo turno si completerà il tour de force delle ultime settimane contro il Sudtirol. L’obiettivo è ritrovare i tre punti.