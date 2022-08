Serie B, i rosanero senza Sala, Devetak e Accardi

Il Palermo si prepara alla difficile trasferta di Bari che si giocherà venerdì 19 agosto alle 20.45 come anticipo della seconda giornata di serie B. Corini presenta il match dopo la bella vittoria sul Perugia di sabato scorso. Al tempo stesso si attendono notizie dal calciomercato. Soprattutto conferme.

Il Palermo e il calciomercato

L’allenatore rosanero ha iniziato l’incontro con i giornalistsi al Renzo Barbera rispondendo alle voci sul mercato. “L’idea è quella di alzare il livello della rosa con cinque-sei acquisti e quando verranno ufficializzati ne parleremo”. Il Lecce nelle scorse ore ha ufficializzato la cessione di Di Mariano ai siciliani che sarebbero ad un passo da Stulac dell’Empoli.

Corini “Bari squadra in forma”

Subito la testa all’avversario che è reduce dal pirotecnico 2-2 ottenuto a Parma ma anche da un ottimo avvio stagionale culminato col 4-1 esterno al Verona in Coppa Italia che è valso la qualificazione ai sedicesimi di finale del torneo.

“Tra due giorni siamo di nuovo in campo – sottolinea il tecnico – contro una squadra che ha vinto con merito il girone di serie C in cui c’era il Palermo. Ha iniziato bene battendo il Verona in Coppa Italia, Magnani ha fatto bene ed anche loro hanno entusiasmo perché mancava la serie B dopo tanto tempo. Il Bari ha fisicità, ha regia, una linea difensiva esperta e di qualità. Ed ha un atteggiamento consolidato. Noi cercheremo le conferme”.

Su Damiani ed Elia

Tra le possibili chiavi di lettura dal punto di vista tattico anche il possibile utilizzo di Damiani come regista basso in attesa dei nuovi arrivi. Ma al tempo stesso si è parlato di Elia, a segno col Perugia sabato scorso.

Corini ha sottolienato la prestazione e la capacità tecnica di Damiani ma anche ribadito che servono ulteriori giocatori a centrocampo: “Damiani ha fatto davvero una bellissima partita col Perugia con tanta continuità. Ma se vogliamo alzare il livello della sqadra dobbiamo farlo anche a livello numerico. Sicuramente Damiani ha fatto molto bene ed in un campionato lungo 38 partite ci sarà spazio per tutti. Stiamo vedendo di avere un paio di giocatori per ruolo”.

Su Elia, invece ha detto: “è un giocatore importante che da qualche tempo ha fatto campionati importanti in C e in B. lui puoi migliorare su tanti aspetti come finalizzare e fare assist. Cerchiamo di fargli alzare il livello mettendolo in una posizione del campo utile”.

Il possibile addio di Luperini

Il tecnico non si è sbottonato sull’addio di Luperini in dirittura di arrivo a Perugia. “Non è ancora ufficializzata. È stata arma tattica della scorsa stagione intuizione di Baldini. Ho potuto allenarlo solo una volta ma se dovesse essere ufficializzato il suo passaggio al Perugia gli auguro il meglio”.

Il Palermo non cerca un vice Brunori

Il mercato del Palermo si concentra su centrocampisti e difensori ma non su attaccanti. In soldoni, il club non starebbe cercando un vice-Brunori. “Siamo concentrati su diversi ruoli ma abbiamo diversi attaccanti”. Ha spiegato Corini che ha continuato: “Difficile che i nuovi che devono essere ufficializzati possano essere già convocati”.

Mancano Sala, Devetak e Accardi, si va alla riconferma del modulo

Saranno tre gl indisponibili per la trasferta di Bari. Tutti in difesa: Sala, Devetak e Accardi non saranno della partita. L’allenatore ha sottolineato che tendenzialmente il modulo sarà quello visto col Perugia “Sul sistema c’è una idea di base – ha detto Corini – anche se il calcio è dinamico. Sala col Perugia ha preso una brutta botta e lo ringrazio perché ha resistito. Sembrava all’inizio peggio perché il ginocchio era abbastanza gonfio, poi per fortuna la situazione è rientrata”.

Crivello dovrebbe sostituire Sala anche se il tecnico sta pensando a delle alternative.