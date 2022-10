Serie D, oltre 11mila abbonati, match si gioca domani alle 15 al Massimino

Il Catania va a caccia del poker di vittorie consecutive ma sulla sua strada c’è l’ostica Vibonese. Le due squadre si troveranno di fronte domani pomeriggio, mercoledì 5 ottobre, alle 15 allo stadio Angelo Massimino di Catania per la quarta giornata del girone I del campionato di serie D.

Gli etnei hanno fin qui sempre vinto ed hanno trovato 9 punti nelle tre partite giocate superando nell’ordine Ragusa, San Luca e Licata. I calabresi, neoretrocessi dalla serie C, sono reduci dal pareggio di domenica scorsa per 1-1 col Castrovillari ed inseguono a due lunghezze i siciliani. Il Catania terrà sicuramente d’occhio anche la sfida tra l’atra capolista, il Lamezia, e Sancataldese.

Ferraro “Siamo al 70% del nostro potenziale”

Il tecnico del Catania Giovanni Ferraro presenta la partita di domani. “Le sensazioni sono positive, ho visto i ragazzi molto motivati, hanno grande voglia – spiega – e c’è la giusta applicazione. Capiamo l’importanza della partita contro una buona squadra, allenata da Modica che propone un calcio spumeggiante ma noi siamo il Catania e sappiamo che bisogna vincerla”.

E continua: “Tutti i giocatori sono titolari e funzionali al progetto, con i cinque cambi ogni calciatore è parte integrante della gara, questa è la mentalità che abbiamo avuto a Licata. Quando crescerà la condizione fisica miglioreremo anche la qualità del gioco e vedremo un Catania diverso. Siamo al 70% della realizzazione del progetto tecnico, abbiamo un ulteriore 30% di potenzialità da esprimere”.

Catania-Vibonese, i 22 convocati da Ferraro

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore rossazzurro ha convocato ventidue calciatori per la sfida alla Vibonese.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro: 1 Bethers, 2 Boccia, 3 Lubishtani, 4 Somma, 5 Rapisarda, 7 An. Russotto, 10 Lodi, 11 Forchignone, 12 Bollati, 13 Ferrara, 14 Bani, 18 Rizzo, 22 Groaz, 23 Palermo, 24 Vitale, 26 Lorenzini, 27 Castellini, 30 Sarno, 32 Giovinco, 33 Buffa, 79 Jefferson, 99 Sarao.

De Luca squalificato per una giornata

Il giudice sportivo ha squalificato per una giornata l’attaccante rossazzurro Giuseppe De Luca, espulso nel corso di Licata-Catania dopo l’esultanza per la rete del momentaneo 2-0 dei rossazzurri.

Oltre 11.000 gli abbonati del Catania, domani si chiude la campagna

Abbonamenti a quota 11.074. Lo rende noto il club rossazzurro. Migliorato ulteriormente il record nazionale in serie D. La campagna per la stagione 2022-2023 si chiuderà domani, 5 ottobre, alle 15. Sottoscrizioni ai botteghini in Piazza Spedini, presso i punti vendita Ticket One abilitati e online.