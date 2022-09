Serie D, entusiasmo alle stelle per i rossazzurri

Entusiasmo alle stelle per il Catania. Battuto, infatti, il record assoluto di abbonamenti per un club di serie D. Il club etneo ha ufficializzato attraverso i canali social di aver sottoscritto, al momento, 10.620 tessere stagionali per assistere alle partite interne dei rossazzurri.

Battuto il record del Palermo e ancora non è finita

Il record assoluto in quarta serie è stato battuto. Ed ha un sapore particolare questo primato perché fino ad oggi apparteneva al Palermo che nella stagione 2019-2020 aveva fatto registrare 10.446 abbonamenti sottoscritti. Numeri importanti per due realtà che sono rinate. Il precedente record dei rosanero è giunto nell’estate della rinascita ed ora il Palermo è in serie B con una proprietà forte. Il Catania sta muovendo i primi passi coccolato da un pubblico caloroso che vuole tornare a parlare di calcio e respirare calcio.

Ed ancora non è finita perché c’è tempo fino al 5 ottobre, ovvero fino alla partita interna con la Vibonese – valida per la quarta giornata del girone I – per abbonarsi. L’obiettivo è ormai superare 11mila tessere e puntellare questo record.

I ringraziamenti del Catania “Vostro record, nostro orgoglio”

Il club presieduto da Rosario Ross Pelligra ha ringraziato i fan sui social con questo post.

“Abbonamenti a quota 10.620: il vostro record è il nostro orgoglio. I sostenitori del Catania hanno stabilito il nuovo record di abbonamenti in Serie D: sono ben 10.620, le tessere già sottoscritte. Catania SSD rivolge un sincero plauso a tutti gli abbonati, inclusi quelli che, pur non potendo garantire stabilmente la presenza allo stadio perché lontani da Catania, hanno voluto ugualmente esprimere un’adesione concreta al progetto di rilancio calcistico rossazzurro”.

Il messaggio prosegue: “Il vostro primato, cari tifosi, è per noi motivo d’orgoglio e fonte di responsabilità: sappiamo di dover migliorare ogni giorno, in campo e fuori, per essere all’altezza della vostra passione, che non ha precedenti nella storia della quarta serie nazionale. L’eccezionalità del dato emerge anche con riferimento alla tendenza e a numerosi riscontri in Serie C, B e A. Si tratta dell’ennesima conferma delle straordinarie potenzialità della città di Catania”.

Quasi 15.000 per l’esordio casalingo col San Luca

Il Catania Ssd ha esordito in casa, allo stadio Angelo Massimino, mercoledì scorso col San Luca vincendo, a fatica, per 2-1 sul San Luca nella seconda giornata del girone I della quarta serie. La partita ha visto la presenza sugli spalti di quasi 15.000 appassionati (14.590 per l’esattezza con una quota abbonati di oltre 10.300) che hanno spinto la squadra di Giovanni Ferraro al successo ed alla conquista di tre punti importanti che permettono ai rossazzurri di continuare a navigare a punteggio pieno bissando la vittoria di Ragusa all’esordio. I rossazzurri domenica 2 ottobre saranno a Licata per la terza giornata.