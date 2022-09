Verso Palermo-Genoa, dove vedere la sfida in tv e streaming, attesi al Barbera oltre 20.000 spettatori

Edoardo Ullo

09/09/2022

Poche ore e sarà Palermo-Genoa. La sfida di questa sera alle 20.30 aprirà il programma della quinta giornata del campionato di serie B.

Il Palermo vuole sfatare il vecchio adagio non c’è due senza tre e reduce dalle sconfitte con l’Ascoli e con la Reggina ha l’imperativo di evitare il terzo passo falso consecutivo. Rosanero fermi, dunque, a quota 4 in classifica. Gli ospiti hanno invece totalizzato 8 punti, frutto di due vittorie e due pareggi, sono reduci dal pirotecnico 3-3 interno con il Parma e scendono al Barbera con l’obiettivo di centrare l’intera posta ed aspettare il passo falso di almeno una delle tre capolista (Reggina, Brescia e Frosinone) tutte impegnate in trasferta.

Palermo-Genoa in televisione, attesi oltre 20mila spettatori al Barbera

Sono attesi per questa sfida di cartello del campionato cadetto oltre 20.000 spettatori. Dovrebbe essere superato, infatti, per la terza partita di fila, questo tetto. Con il Perugia gli spettatori furono 21.835, con l’Ascoli 22.163. Il richiamo col Genoa potrebbe essere ancora più intenso.

Ampia la copertura televisiva. La sfida tra Palermo e Genoa sarà trasmessa, infatti, su Dazn grazie all’app scaricabile su smart tv oltre che sulle console di gioco Xbox e PlayStation. La app si può utilizzare anche su dispositivi da collegare alla tv come Timvision Box, Google Chromecast e Amazon Fire Tv Stick.

La partita sarà fruibile anche su Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Altra piattaforma disponibile è Helbiz Live, disponibile sulle smart tv. Si tratta di servizi a pagamento.

Prima di procedere con la visione della gara, dunque, è necessario attivare un account.

Ricordiamo che Helbiz è disponibile anche nei Channel di Prime Video, fruibile con un abbonamento a parte rispetto a quello base. Dazn è disponibile sia sui sistemi operativi iOs o Android su smartphone e tablet. Inoltre, Palermo-Genoa sarà trasmessa in streaming anche su Sky Go per gli abbonati a Sky Calcio e su Onefootball. In quest’ultimo caso in modalità pay-per-view.

I sindacati ricordano i morti sul lavoro in curva sud

I sindacati ricordano i morti sul lavoro e lo fanno con una delle iniziative legate alla campagna sulla sicurezza della Fillea Cgil Palermo. Domani sera, sabato 9 settembre alle 20.30, in occasione della partita del campionato di serie B tra Palermo e Genoa, 140 operai saranno presenti sugli spalti dello stadio Renzo Barbera con le magliette con l’hashtag #Bastamortisullavoro.

Il pretesto non è solo ludico: gli edili dei cantieri di Palermo indosseranno la maglietta per una campagna sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che la Fillea Cgil Palermo lancia, simbolicamente, e non a caso, all’interno dell’impianto sportivo principale della città.

Gli edili con la maglietta si noteranno anche da lontano: saranno seduti tutti quanti accanto in curva sud superiore. Il club rosanero ha predisposto un account attraverso il quale il sindacato ha ottenuto 140 posti uno vicino all’altro.

Precedenti al Barbera, rosanero in netto predominio

La sfida tra Palermo e Genoa è una delle classiche del calcio italiano. Al Barbera Aquile e Grifoni si sono incontrate 36 volte tra serie A e B. Il bilancio è in netto favore dei siciliani che hanno concesso ai liguri appena 2 vittorie. Palermo vittorioso in 21 occasioni sono invece 13 i pareggi.

Le due compagini tornano a sfidarsi a Palermo dopo oltre 5 anni. L’ultimo precedente è datato 14 maggio 2017, la terzultima giornata della massima serie ed i rosa si imposero 1-0 con un gol di Rispoli in avvio di partita. Un successo amaro per i siciliani. Al termine di quella stagione, Palermo in serie B al penultimo posto, Genoa salvo. Fu, tra l’altro, l’ultima apparizione del Palermo in massima serie.

Due sole le vittorie dei Grifoni nei precedenti Palermo-Genoa. La prima nel lontano 1935, era il 10 novembre e si giocava la settima giornata di andata della massima serie: rossoblu vincenti per 1-0 (e questa volta anche salvi rispetto ai rosanero che scesero in cadetteria al termine di quel campionato). L’altra affermazione ligure risale a tempi ben più recenti: 22 marzo 2008, con un successo per 3-2. Figueroa, Milanetto e Konko firmarono il colpo esterno nonostante la doppietta del bomber Amauri. Da allora rosanero quasi sempre vittoriosi davanti al pubblico amico.

Probabili formazioni, Palermo col 4-3-3

Corini continuerà col 4-3-3 che ha debuttato ufficialmente nel naufragio con la Reggina ma che è il modulo del cambiamento. Il tecnico ha sempre ribadito che ci vorrà tempo per assimilare automatismi anche perché la squadra è stata rivoluzionata dal mercato.

Si deve, però, andare avanti con questo sistema di gioco per far si che la squadra prenda il volto voluto dal Genio. Sistema che ha dato le maggiori soddisfazioni al tecnico rosanero.

Davanti a Pigliacelli in porta ci saranno Buttaro a destra, la coppia centrale Nedelcearu e Marconi ed uno a sinistra tra Sala, rientrato dall’infortunio, e Mateju.

A centrocampo, Stulac farà il playmaker, Segre e Saric dovrebbero formare il resto della linea a tre. In avanti, Di Mariano ed uno tra Elia e Valente dovrebbero affiancare esternamente la punta centrale Brunori.

Ecco le probabili formazioni.

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Mateju (Sala); Segre, Stulac, Saric; Valente (Elia), Brunori, Di Mariano. Allenatore: Eugenio Corini.

Indisponibili: Accardi, Broh, Devetak.

Squalificati: Bettella.

Genoa (4-2-3-1): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Pajac; Badelj, Frendrup; Portanova, Aramu, Ekuban; Coda. Allenatore: Alexander Blessin.

Indisponibili: Sturaro, Ilsanker.

Squalificati: Gudmundsson.

Arbitra Cosso

Resa nota la squadra arbitrale che dirigerà la partita tra Palermo e Genoa. L’arbitro sarà Francesco Cosso di Reggio Calabria, il fischietto sarà coadiuvato da Vittorio Di Gioia di Nola e Marco Scatragli di Arezzo. Il quarto uomo sarà Gabriele Scatena di Avezzano. Al Var ci sarà Juan Luca Sacchi di Macerata, assistente (Avar) Edoardo Raspollini di Livorno.