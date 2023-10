Serie B

Vigilia di Palermo-Lecco, match che per i rosanero può valere molto. La sfida del Renzo Barbera di domenica 29 ottobre alle 16.15 potrebbe segnare il controsorpasso al Catanzaro, sconfitto 1-0 a Como e ridare la seconda posizione alla squadra allenata da Eugenio Corini.

Alla vigilia del match valido per l’undicesima giornata del campionato di serie B, il tecnico però vede il grande dubbio Brunori che ieri non ha partecipato alla rifinitura per un lutto familiare.

Corini ha presentato la partita di domani partendo proprio dalla possibilità che il numero 9 rosanero, nonché capitano, non scenda in campo.

“Parlerò con Brunori – ha detto – e prenderò una decisione rispetto a quello che vedrò, conoscendolo so che ho una tempra forte ma prenderò una decisione valutando diversi aspetti, se non giocasse lui sicuramente metterei Soleri”.

L’allenatore parla di altre scelte: “Mancuso mi permette di avere più soluzioni in attacco sia dall’inizio che a partita in corso, su Aurelio stiamo gestendo un’infiammazione ma sappiamo che a partita in corso può dare un’accelerata, speriamo durante la sosta di poter migliorare ma al momento ci dà più certezze Lund”.

Sul Lecco

Il Lecco, ultimo in classifica ma rinvigorito dal colpo esterno di Pisa nel primo dei recuperi che la matricola lombarda dovrà affrontare per portarsi al pari con tutte le altre squadre, verrà a Palermo per non fare sconti.

Corini parla delle qualità degli avversari: “Il Lecco viene da due partite in cui sta giocando molto bene, con Bonazzoli hanno cambiato assetto passando alla difesa a quattro e anche se non hanno Di Stefano hanno altri interpreti che possono fare bene”.

Con lo Spezia

Lunga parentesi per ritornare a parlare dello Spezia e degli errori fatti: “Con lo Spezia siamo stati precipitosi in qualche scelta, potevamo gestire meglio determinati possessi di palla. È stata complessivamente una partita di livello in cui abbiamo creato molto di più rispetto a loro, sapevamo quanto fosse efficace il loro pressing alto. Prima del 2-0 avevamo creato molto e dopo aver subito abbiamo dimostrato la voglia necessaria per recuperarla. Nonostante il rigore tolto avevamo la volontà di pareggiare, lo Spezia ha giocato in modo molto aggressivo e ci siamo trovati diverse volte a forzare la giocata, gli errori ci hanno fatto perdere un po’ di autostima ma negli ultimi 20-25 minuti abbiamo trovato lucidità”.

I convocati per il Lecco

Questi i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro il Lecco.

Portieri: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 22 Pigliacelli

Difensori: 2 Graves, 3 Lund, 5 Lucioni, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 37 Mateju

Centrocampisti: 4 Gomes, 6 Stulac, 8 Segre, 20 Vasic, 53 Henderson

Attaccanti: 7 Mancuso, 9 Brunori, 11 Insigne, 17 Di Francesco, 27 Soleri, 30 Valente

Controlli serrati al Barbera, la Questura “Presentarsi con anticipo”

La Questura di Palermo invita i tifosi a presentarsi in anticipo allo stadio Renzo Barbera. Si preannuncia, ancora una volta, il pubblico delle grandi occasioni. Superata quota 20.000 titoli emessi, dato ricavato dal numero di abbonamenti e biglietti venduti. Ed è chiaro che il numero non potrà che aumentare di ora in ora visto l’entusiasmo del momento.

Con una nota la Questura del capoluogo siciliano ha diffuso informazioni utili per “un ordinato afflusso degli spettatori all’interno dell’impianto sportivo”.

Accesso dalle 13.45

Nella comunicazione si legge che l’accesso all’impianto sportivo di viale del Fante sarà consentito a partire dalle 13.45. E “si consiglia di giungere nei pressi dell’area dell’impianto sportivo per tempo e con buon margine di anticipo rispetto all’orario di inizio dell’incontro”.

Annunciati controlli più serrati: “Saranno, inoltre, effettuati accurati controlli dei titoli di ingresso all’impianto sportivo. Particolare attenzione sarà dedicata all’area del prefiltraggio. Si segnala che, chiunque si trovasse all’interno dell’area riservata, verrà invitato ad uscirne”.

Palermo-Lecco, arbitra Piccinini

Sarà Marco Piccinini di Forlì l’arbitro di Palermo-Lecco. Il fischietto romagnolo sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Paolo Laudato di Taranto e Khaled Bahri di Sassari. Il quarto uomo sarà Andrea Calzavara di Varese. Al Var Francesco Meraviglia di Pistoia. Suo assistente (Avar) Luigi Nasca di Bari.