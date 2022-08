Verso Palermo-Perugia, iniziata la vendita dei biglietti

Serie B, i prezzi vanno da 15 a 70 euro

Il conto alla rovescia per l’esordio del Palermo in serie B è entrato nella fase calda. In vista della prima di campionato che vedrà la squadra di Eugenio Corini affrontare il Perugia che si giocherà allo stadio Renzo Barbera di viale del Fante sabato 13 agosto alle 20.45, si è aperta la vendita dei biglietti.

Dove acquistare i tagliandi

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino a 5 minuti prima della partita, ovvero fino alle 20.40, fino ad esaurimento della disponibilità solo attraverso i seguenti canali:

il sito Vivaticket

i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia del capoluogo siciliano e in tutto il territorio nazionale

il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera. (Tutti i giorni dalle 9 alle 20. Sabato 13 agosto fino alle 14.30).

Palermo-Perugia, ecco i prezzi dei biglietti

I prezzi vanno dai 15 ai 70 euro. Ecco i dettagli: Curve 15 euro; Gradinata – Tribuna Monte Pellegrino superiore 20 euro; Gradinata – Tribuna Monte Pellegrino inferiore 25 euro; Tribuna laterale 35 euro. Ed ancora, Tribuna centrale 50 euro e Tribuna centralissima 70 euro.

Campagna abbonamenti prorogata al 4 settembre

Il club rosanero ieri ha comunicato che la campagna abbonamenti è stata prorogata fino alle 23.59 del 4 settembre. Ad ora sono state oltre 10.000 le tessere sottoscritte per le 19 partite interne dei siciliani. Gli appassionati avranno altre tre settimane di tempo per acquistare una tessera. Chi sottoscriverà un abbonamento entro quel giorno farà in tempo a seguire le restanti 18 partite interne al Renzo Barbera a partire dal big match col Genoa.

Cappellino per gli abbonati

Tutti i possessori della tessera stagionale 2022-2023 riceveranno in omaggio uno speciale cappellino ufficiale di colore rosa o nero a scelta, dedicato alla stagione in corso e riservato esclusivamente agli abbonati, non disponibile alla vendita. Le modalità di ritiro del gadget verranno comunicate successivamente.

La consegna delle tessere continuerà seguendo le procedure attualmente adottate, cioè con ritiro dopo 72 ore dalla sottoscrizione, presso il botteghino Sud dello Stadio Renzo Barbera, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 e sabato dalle 10 alle 14.

Abbonamenti Palermo, le tariffe

Ecco nel dettaglio le tariffe per gli abbonamenti. Tariffe particolari per gli Under 18 ed Over 65. Si parte dai 190 euro per le curve ai 1500 euro per la tribuna sostenitori.

Curve 190 euro (intero), 150 euro (donne ed over 65), 130 euro (under 18)

190 euro (intero), 150 euro (donne ed over 65), 130 euro (under 18) Gradinata (anello superiore) 275 euro (intero), 220 euro (donne ed over 65), 165 euro (under 18)

(anello superiore) 275 euro (intero), 220 euro (donne ed over 65), 165 euro (under 18) Gradinata (anello inferiore) 350 euro (intero), 280 euro (donne ed over 65), 210 euro (under 18)

(anello inferiore) 350 euro (intero), 280 euro (donne ed over 65), 210 euro (under 18) Tribuna Laterale 520 euro (intero), 415 euro (donne ed over 65), 310 euro (under 18)

520 euro (intero), 415 euro (donne ed over 65), 310 euro (under 18) Tribuna Centrale 700 euro, (intero) 560 euro (donne ed over 65), 420 euro (under 18)

700 euro, (intero) 560 euro (donne ed over 65), 420 euro (under 18) Ed inoltre Tribuna Centralissima 1000 euro (intero), 800 euro (donne ed over 65), 600 euro (under 18)

1000 euro (intero), 800 euro (donne ed over 65), 600 euro (under 18) Tribuna Sostenitori 1500 euro (intero), 1200 euro (donne, over 65 ed under 18).